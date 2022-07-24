«هيتاشي إنرجي» تفوز بعقد لربط «هورنسيا 3» أكبر مزرعة طاقة رياح بشبكة المملكة المتحدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «هيتاشي إنرجي»، الشركة الرائدة عالمياً في أسواق وتكنولوجيا شبكات الطاقة، عن فوزها بطلبية كبرى من «أورستد» Orsted، شركة الطاقة المتجددة الرائدة عالمياً، لتوفير نظامين للتيار المباشر عالي الجهد HVDC لنقل الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية من مزرعة طاقة الرياح «هورنسيا 3» Hornsea Three، التي تقع على بعد 120 كم قبالة الساحل الشرقي للمملكة المتحدة.

وستتمتع مزرعة الرياح بالقدرة على توليد ما لا يقل عن 2.85 جيجاوات على الأقل من الطاقة الكهربائية المتجددة، ما يكفي لتزويد أكثر من ثلاثة ملايين منزل في بريطانيا بالكهرباء. ومع تركيب أكثر من 200 توربين رياح تمتد على مساحة 700 كم مربع تقريباً، فإن هذه المزرعة ستكون من أكبر مزارع طاقة الرياح البحرية على مستوى العالم. ويشكل هذا المشروع خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق استراتيجية أمن الطاقة لبريطانيا الهادفة إلى توفير ما يصل إلى 50 جيجاوات من الكهرباء من طاقة الرياح البحرية بحلول العام 2030.

وكانت «هيتاشي إنرجي» قد وفرت الدعم لشركة «أورستد» من خلال ربط مشروعي «هورنسيا 1» و«هورنسيا 2» لطاقة الرياح البحرية بالشبكة البرية الرئيسية، في حين سيكون «هورنسيا 3» أول مشروع ضمن تجمع «هورنسيا» يستخدم نظام نقل التيار المباشر عالي الجهد HVDC من «هيتاشي إنرجي».

ويتم تسليم نظام التيار المباشر عالي الجهد HVDC بأكمله، بما في ذلك المنصة البحرية، بالشراكة مع «أيبل» Aibel. إذ ستقوم «هيتاشي إنرجي» بتوريد اثنين من أنظمة التحويل للتيار المباشر عالي الجهد HVDC Light، فيما ستعمل «أيبل» على تسليم منصتي تحويل بحريتين للتيار المباشر عالي الجهد. وتعتمد المنصة على نظام التيار المباشر عالي الجهد النموذجي من «هيتاشي إنرجي»، إلى جانب نظام الرصد والحماية المتطور الخاص بها «ماتش» MACH. وفي ظل نمو سوق تحويل طاقة الرياح البحرية إلى تيار مباشر عالي الجهد وتزايد تعقيداته، ستواصل «هيتاشي إنرجي» تطوير حلول مع عملائها وشركائها لتمكين شبكة طاقة رياح بحرية أكثر مرونة في المستقبل.

وبهذه المناسبة، قال «نيكلاس بيرسون»، العضو المنتدب لأعمال دمج الشبكات في «هيتاشي إنرجي»: «تشكل طاقة الرياح البحرية جزءاً بالغ الأهمية من عملية التحول نحو الطاقة النظيفة فيما تعد تكنولوجيا التيار المباشر عالي الجهد HVDC الخاصة بنا عنصراً حيوياً للنقل الفعّال للكهرباء إلى شبكة الطاقة البرية. ولمواكبة النمو المتسارع لسوق طاقة الرياح البحرية، فإن عقد الشراكات وتعزيز أوجه التعاون تعد من العوامل الرئيسية لتوفير الخدمات بالسرعة والحجم المطلوبين من أجل الوصول إلى أهدافنا المتعلقة بإزالة الكربون وتحقيق أمن الطاقة».

وبدوره، قال «باتريك هارنت»، نائب رئيس البرامج لدى «أورستد» بالمملكة المتحدة: «تتمثل رؤية أورستد ببناء عالم يعتمد بالكامل على الطاقة الخضراء، وفي هذا السياق، تمثل مشاريع هورنسيا خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف في المملكة المتحدة»، وأضاف: «بالتعاون مع هيتاشي إنرجي، فإننا نثبت أن مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح البحرية تؤدي دوراً رئيسياً في رحلة العالم نحو الاستدامة. إن مشروع هورنسيا 3 لن يوفر تكلفة مخفضة وطاقة نظيفة لملايين المنازل في المملكة المتحدة فحسب، وإنما أيضاً سيسهم في خلق الآلاف من فرص العمل النوعية وفرص استثمارية بمليارات الباوندات ضمن سلسلة توريد طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة وخارجها».

وتورّد «هيتاشي إنرجي» أربع محطات تحويل HVDC، وذلك لتحويل التيار المتناوب إلى تيار مباشر لنقله عبر كابلات في قاع البحر، ومن ثم إعادة تحويله إلى تيار متناوب لدمجه في شبكة الطاقة البرية. وسيتم تركيب اثنتين من محطات التحويل على منصات بحرية واثنتين أخريين لتوصيل الطاقة بالشبكة البرية.