الإمارات رائدة إقليمياً في الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكدت «أوكسفورد بزنس جروب» ريادة دولة الإمارات، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي تبنيه ونشر تطبيقاته في مختلف تطبيقات الحياة العملية واليومية.

ونشرت المجموعة البريطانية المتخصصة في الأبحاث والدراسات الاقتصادية، أخيراً، تقريراً على موقعها الشبكي بعنوان «الآفاق التنافسية للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ذكرت فيه أن الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تُعلن استراتيجية طموحة، مدعومة من جانب الحكومة؛ لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وأضاف التقرير أن السعودية ومصر تنتهجان نهج الإمارات في هذا الصدد.

ونوّه التقرير بأن دولة الإمارات كان لها السبق عالمياً في تعيين وزير ضمن الحكومة للذكاء الاصطناعي، وكان ذلك في أكتوبر عام 2017. واستعرض التقرير باقي الخطوات التي اتخذتها حكومة الإمارات على صعيد تبني الذكاء الاصطناعي وتطويره، فذكر أن واحدة من أكبر هذه الخطوات كان تأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» في 2019.

وأفاد بأن هذه الجامعة التي تقع داخل «مدينة مصدر» تُصنف في المركز الـ30 عالمياً ضمن المؤسسات التعليمية التي تُجري أبحاثاً في مجال الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة، وغيرها.