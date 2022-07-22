تعاون بين «أوبو» و«هاسلبلاد»

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت علامة «هاسلبلاد»، شريك «أوبو» الرائد والمتخصص في الكاميرات الاحترافية، بمرور 53 عاماً على مشاركتها في مهمة أبولو 11 التي وفرت خلالها التكنولوجيا لتصوير لحظة هبوط أول رائد فضاء على سطح القمر.

وتواصل «أوبو» الالتزام بهذه المنهجية الاستكشافية وتعمل باستمرار على تطوير التقنيات والابتكارات التي توفر تجارب محسّنة للمستخدمين حول العالم.

وتستفيد الشراكة القائمة بين العلامتين الرائدتين من الحضور المميز الذي تتمتع به هاسلبلاد كإحدى أشهر وأكبر شركات الكاميرات عالية الجودة، والتي تتكامل مع مزايا سلسلة هواتف فايند من أوبو المتفردة بتصاميمها الفاخرة ومكانتها المرموقة في عالم التصوير الاحترافي باستخدام الهواتف الذكية.

وتتميز هواتف سلسلة فايند إكس الرائدة من أوبو بتوفير أحدث ابتكارات التكنولوجيا المتقدمة وفق تصاميم وتجربة استخدام لا مثيل لها، كما تواصل أوبو التزامها بدعم التقنيات والمنتجات المبتكرة التي توفر للمستخدمين تجربة غامرة أكثر شمولاً.

وأطلقت أوبو خلال فعالية «أوبو إينو داي 2021» شريحة MariSilicon X، والتي تُعد أول شريحة معالجة للصور مع مسرّع الذكاء الاصطناعي NPU المتطوّر «MariSilicon X» من تصميم أوبو، والمصممة خصيصاً للتغلب على التحدي الأصعب في عالم تصوير الفيديوهات باستخدام الهواتف الذكية، والمتمثل في التصوير الليلي. وتقدم الشريحة مستويات جديدة كلياً في جودة التصوير، بفضل معالجها ببنية 6 نانومتر، وقدرتها على معالجة الملفات بصيغة RAW خلال الوقت الفعلي، وتسريع أداء التصوير بدقة 4K والمرتكز على الذكاء الاصطناعي، والتي تجعل جميعها من هواتف فايند X5 برو الخيار الأمثل للتصوير الليلي.

وتحرص أوبو على تطوير منتجات ترتقي بجودة حياة المستخدمين، وتتيح لهم الاستمتاع بمميزات التكنولوجيا من خلال الدمج بين التقنيات المتطورة والتصميم الإبداعي. وتتميز سلسلة هواتف فايند إكس بتصميم مبتكر بلمسات مستقبلية تعكس طابعه الأنيق وقيم أوبو الجمالية، وقد حصدت السلسلة جائزة «آي إف ديزاين 2022» المرموقة بفضل تصميمها الإبداعي المبتكر الذي يركّز على تجربة المستخدمين في المقام الأول.

كما تواصل أوبو التزامها بشعارها الجديد «إلهام المستقبل»، والذي يضمن أن تقوم جميع جهودها ومساعيها القادمة إلى منهجية قائمة على الإيجابية والتفاؤل بالمستقبل. وينسجم هذا الشعار مع مسيرة النمو والتطور الرائدة التي تميز المنطقة، والتي تركّز على التقدّم والتحسّن المستمرين بما يخدم مصالح المقيمين بها.

ولا تقتصر رؤية أوبو على الارتقاء بجودة البرمجيات والمنتجات، بل تهدف أيضاً إلى الاستفادة من قدرات التكنولوجيا لإلهام المستخدمين وتمكينهم من استكشاف أنفسهم وتجربة المزيد، فضلاً عن الارتقاء بجودة حياتهم من خلال الابتكار والإبداع.