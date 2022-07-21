«هونر» تطلق هاتف 5G بأقل من ألف درهم

المصدر: دبي – البيان

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أطلقت العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا «هونر» HONOR اليوم هاتف «هونر إكس 8»، بتقنية اتصال الجيل الخامس HONOR X8 5G الجديد في سوق الإمارات، وبسعر 899 درهماً فقط، وذلك بعد النجاح، الذي حققت نسخة 4G من نفس الهاتف.

ويتميز «هونر إكس 8» ببطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير، تمكنه من الحفاظ على طاقته طوال اليوم، ويعمل بنظام «أندرويد 11» مزوداً بخدمات «جوجل».

كما يأتي هاتف «هونر إكس 8» مزوداً بخاصية اتصال المدى القريب (NFC)، والتي توفر ميزة الدفع دون تلامس، من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، ويوفر طريقة موثوقة وآمنة لإتمام المعاملات.

وتم تجهيز «هونر إكس 8» بشريحة «سنابدراغون 5G» المليئة بالميزات لبقاء المستخدمين مستمتعين على الدوام، والتي توفر تجربة اتصال 5G ممتازة وكفاءة كبيرة في استهلاك الطاقة، مما يتيح تشغيل الألعاب والتطبيقات بسلاسة والحصول على تجربة مستخدم ذكية، وعندما يحتاج الهاتف إلى مزيد من الطاقة، ستجعل خاصية الشحن السريع SuperCharge بقوة 22.5 واط الشحن أمراً بغاية السهولة والسرعة، ويمكن للمستخدمين مشاهدة 3 ساعات من مقاطع الفيديو أونلاين، وذلك من خلال شحنه لمدة 10 دقائق فقط.

ويأتي هاتف «هونر إكس 8» بتقنية 6GB + 2GB HONOR RAM، والتي تقدم تجربة استخدام بقوة 8 جيجابايت من خلال ذاكرة تخزين عشوائي سعة 6 جيجابايت، مما يتيح للمستخدمين فتح عدة تطبيقات في نفس الوقت دون المساومة على كفاءة الأداء. يمكن بكل سهولة تشغيل العديد من التطبيقات والتبديل بينها بسلاسة في لحظة. كما يحتوي هاتف «هونر إكس 8» على مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت بمجرد شرائه مع إمكانية الترقية إلى 1 تيرابايت مع بطاقة تخزين MicroSD الإضافية، ويتيح ذلك للمستخدمين تخزين ما يصل إلى 10,600 أغنية و26,500 صورة.

تصميم أنيق وعصري

ويتميز «هونر إكس 8» بتصميم ذي حواف مسطحة وزوايا مستديرة بشكل رائع من جميع الجهات، كما يمكن إمساكه بشكل مريح في الأيدي، ويمكن أن ينزلق بسهولة في حقائب اليد الصغيرة والجيوب، مما يضمن للمستخدمين سهولة حمله واستخدامه دون الشعور بأي ثقل، ويأتي بتصميم نحيف وأنيق بشكل رائع وثلاثة ألوان مذهلة هي أسود منتصف الليل وأزرق محيطي وفضي التيتانيوم.