قريباً.. التسوّق المباشر عبر إنستغرام

المصدر: البيان

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أعلنت ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لإنستغرام، أول أمس الإثنين، إن التطبيق سيدشن خاصية جديدة تسمح لمستخدميه بالشراء من الشركات الصغيرة من خلال الرسائل المباشرة.

وأضافت "ميتا" أن مستخدمي تطبيق مشاركة الصور سيتواصلون مع الشركة برسالة مباشرة، ويضيفون تفاصيل عن طلبهم إذا لزم الأمر، ويقدمون طلب الشراء في صفحة التراسل مع الشركة، وفق ما نقلت "يورونيوز".

وسيتاح للمستخدمين إمكانية تتبع الطلب وطرح أي أسئلة لمتابعته في نفس صفحة التراسل.

وقالت الشركة إن خاصية إنستغرام الجديدة ستسمح أيضا باستخدام خدمة "ميتا باي" للمدفوعات لإتمام عمليات الشراء.