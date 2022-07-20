"سامسونغ" تطلق التلفاز "ذا سيرف" المناسب لكل الأذواق باللون الوردي

المصدر: يونهاب

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أعلنت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات عن بيعها المسبق لتلفاز وصفته الشركة بأنه يناسب كل أذواق المستخدمين "ذا سيرف(The Serif)" باللون الوردي، اعتبارا من اليوم الاثنين، حيث سيتم إطلاقه رسميا يوم 9 من الشهر القادم.

ويرجع سبب تصميم التلفاز باللون الوردي إلى توسيع نطاق خيار المستهلكين بعد إطلاقه باللونين القائمين، وهما الأبيض السحابي والأزرق السماوي، حيث يُتوقع أن يتم إطلاق التلفاز بمقاس 55 بوصة. ويجري البيع عبر الموقع الإلكتروني لشركة "سامسونغ".

وأُنتج التلفاز "ذا سيرف" بمشاركة مصممي الأثاث "رونان" و"إروان بوروليك"، وهم أخوان ذائعا الصيت عالميا في مجال تصميم الأثاث، مستلهما من الحرف "I" بخط سيريف.

ويُقدر بأن هذا التلفاز كسر الحواجز بين الأثاث والتلفاز، ويمكن الاستفادة القصوى من تأثيرات التصميم الداخلي من خلال استخدام "محتويات الشاشة السحرية" عند عدم مشاهدة التلفاز حسبما صرحت به الشركة.

كما يتصف بالخاصية التي يمكن من خلالها الاستمتاع بالموسيقى بصوت التلفاز في حال وضع الهاتف الذكي على وسط الجزء العلوي من التلفاز، ما يسمى "NFC (اتصال المدى القريب)"، كما يتميز بوظيفة تعزيز الاتصال مثل دعم خدمة Airplay2.