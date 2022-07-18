الهواتف الذكية القابلة للطي لعام 2022: إليك أفضل اختياراتنا ولماذا يعتبر HUAWEI Mate Xs 2 هو الأفضل!

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نظرًا لأن مصنعي الهواتف الذكية يبحثون عن حلول مبتكرة لاستيعاب شاشات أكبر وأفضل، أصبحت الهواتف الذكية القابلة للطي إجابة حتمية. لقد كنا نتحدث عن الهواتف القابلة للطي لسنوات عديدة حتى الآن، ولكن الآن فقط أصبحت الهواتف القابلة للطي واقعية. كانت هناك عقبات لا حصر لها، ولكن الهواتف القابلة للطي وصلت في نهاية المطاف إلى الأسواق في أواخر عام 2019. ومع ذلك، بناءً على الحماس تجاه عامل شكل الهاتف الجديد هذا، هناك تفاؤل بأن هذا الاتجاه سوف ينتشر ببطء، ولكن بثبات. يقودنا هذا إلى السؤال - ما هو أفضل هاتف ذكي قابل للطي يمكنك الحصول عليه اليوم؟

أعلنت هواوي مؤخرًا عن إطلاق هاتفها الذكي الرائد القابل للطي، HUAWEI Mate Xs 2، والذي يجسد أحدث استكشافات عملاق التكنولوجيا في مجال تطوير الهواتف الذكية القابلة للطي. يستفيد هاتف HUAWEI Mate Xs 2، الذي يرث التصميم الخارجي الكلاسيكي للهواتف القابلة للطي من هواوي، من نقاط قوته لكونه خفيفًا للغاية ونحيفًا للغاية ومسطّحًا للغاية وقويًا للغاية، مما يوفر للمستهلكين أفضل التجارب.

الهاتف المثالي القابل للطي: وهو خفيف للغاية، ومسطح لدرجة مذهلة، ومتين جدًا - يقدم هاتف HUAWEI Mate Xs 2 أيضًا الجيل الجديد من مفصلات جناح الصقر مزدوج الدوران - Double-rotating Falcon Wing Hinge، ومنحت هواوي هاتفها الرائد القابل للطي تصميم أنيق من قطعة واحدة، والذي يتميز بطية مسطحة وغير ملحومة. الهاتف مزود أيضًا بميزات رائدة، بما في ذلك شاشة True-Chroma قابلة للطي بمقاس 7.8 بوصة الرائدة في الصناعة ونظام كاميرا True-Chroma بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقنية HUAWEI XD Optics، التي ترتقي بأدائها الممتاز إلى آفاق جديدة.

دعونا نلقي نظرة على ميزاته عن قرب لمعرفة لماذا اخترنا هذا الرائد القابل للطي الذي تم إطلاقه حديثًا من هواوي كخيارنا المفضل في الإمارات!



تصميم جناح الصقر الجديد، خفيف للغاية، مسطح للغاية، ومتين للغاية

يأتي هاتف HUAWEI Mate Xs 2 مع تصميم جناح الصقر Falcon Wing الجديد، وهو بسيط وطبيعي، مما يعطي شكلاً فائقًا للهاتف الذكي القابل للطي. من خلال أول مفصل جناح فالكون مزدوج الدوران في الصناعة، تتم مزامنة مسار حركة المفصلة والشاشة بدقة عبر التحكم في الارتباط بطول ثابت، مما يجعل الشاشة مسطحة كمرآة. بفضل المواد خفيفة الوزن الأولى من نوعها في الصناعة، يتمتع هاتف HUAWEI Mate Xs 2 بهيكل أخف وزنًا وأكثر سلاسة؛ للحصول على جسم فائق الخفة والنحافة لا يتجاوز وزنه 255 جرامًا وبسمك 5.4 ملم، وهو ما يقارب وزن الهاتف الذكي المعتاد في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هاتف HUAWEI Mate Xs 2 على شاشة مركبة هي الأولى من نوعها في الصناعة، والتي تساعد على امتصاص الصدمات بفضل مادة هواوي المبتكرة المطورة ذاتيًا - فولاذ فائق القوة. لا يعمل حاجز الصدمات هذا على تحسين مقاومة الهاتف للصدمات أو الكسر أو السقوط فحسب، بل يعمل أيضًا على تحسين متانة الجهاز وموثوقيته من الداخل إلى الخارج.

نظام كاميرا True-Chroma - تقنية HUAWEI XD Optics الجديدة

تم تجهيز هاتف HUAWEI Mate Xs 2 بنظام كاميرا True-Chroma الذي يتألف من كاميرا True-Chroma بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بعدسة تصوير عريضة بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل. تعمل تقنية Optics HUAWEI XD المحسّنة، مع تقنية استعادة المعلومات الجديدة تمامًا، على زيادة وضوح الصورة بنسبة 10٪. بالاستفادة الكاملة من محرك صور HUAWEI XD Fusion Pro True-Chroma، يعيد هاتف HUAWEI Mate Xs 2 إنتاج ألوان ثرية للتصوير، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط كل حيوية في العالم بدقة.

تجربة نوافذ متعددة جديدة ذكية وغامرة بالكامل

الهاتف المثالي القابل للطي من هواوي مليء بتجارب النوافذ المتعددة الجديدة ذكية وغامرة. تعمل وظيفة تقسيم الشاشة على تمكين هاتف HUAWEI Mate Xs 2 من إمكانات تعدد المهام، مما يتيح التعاون والتفاعل بين التطبيقات المختلفة من أجل استمرارية أفضل. كما أنه يدعم استخدام تطبيقين في نفس الوقت. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الدردشة أثناء تحرير رسائل البريد الإلكتروني أو التسوق عبر الإنترنت أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو أو تدوين الملاحظات أثناء القراءة. وهذا يتيح للمستهلكين زيادة الكفاءة والعمل بحرية. بالإضافة إلى ذلك، عند استخدام تطبيقين بالتوازي والرغبة في تشغيل تطبيق ثالث دون أي مقاطعة، يمكن للمستخدم فتح نافذة لمعالجة إجراء سريع، مثل الرد السريع على رسالة أو فتح أو إغلاق التطبيقات في الخلفية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم خصائص Swipe Gesture سهولة الوصول والتحكم في النوافذ العائمة، مما يسمح بعمليات سلسة بضغطة واحدة سريعة. يمكن للمستخدمين التمرير بشكل قطري إلى الزاوية اليسرى العليا لتقسيم الشاشة؛ أو السحب قطريًا إلى الزاوية اليمنى العليا للحصول على نافذة منبثقة جديدة؛ السحب جانبيا لتصغير النافذة؛ السحب لأعلى لعرض الشاشة كاملة، والسحب لأسفل لإغلاق النافذة على الفور.

هاتف HUAWEI Mate Xs 2 ليس فقط هاتفًا ذكيًا، ولكنه أيضًا أداة إنتاجية رائعة. يمكن لهذا الهاتف الذكي القابل للطي عرض المحتوى بطريقة غامرة وفقًا لاحتياجات المستخدم. يحصل المستخدمون على تجربة تفاعلية غامرة في سيناريوهات مثل مؤتمرات الفيديو، أو الترفيه السمعي البصري ،أو التصفح أو التنقل البسيط أو أثناء العمل. أثناء إجراء مكالمات الفيديو مع طرف واحد أو أكثر، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مكالمات فيديو عالية الوضوح بدقة 1080P مع ما يصل إلى 12 طرفًا، ويمكن للمستخدمين أيضًا النقر للتكبير للحصول على عرض أكبر للأطراف الأخرى. علاوة على ذلك، يتبنى الهاتف الذكي سمات ديناميكية جديدة لتجربة الكشف السلس.

شاشة True-Chroma قابلة للطي مقاس 7.8 بوصة

يحتوي هاتف HUAWEI Mate Xs 2 على شاشة True-Chroma قابلة للطي مقاس 7.8 بوصة، مع نسبة عرض 8: 7.1؛ عند طي الهاتف، يبلغ مقاس الشاشة 6.5 بوصة، مع نسبة عرض تبلغ 19: 9، حيث يمكن مقارنة القبضة بهاتف ذكي رائد غير قابل للطي. بفضل تقنية الرقائق المتتالية الرائدة في الصناعة، يأتي هاتف HUAWEI Mate Xs 2 بدقة عالية تبلغ 2480 × 2200 وكثافة بكسل تبلغ 424 بكسل في البوصة. وهذا يجعله الهاتف الذكي الرائد بشاشة كبيرة قابلة للطي مع أعلى دقة وكثافة بكسل في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف الذكي معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، فضلاً عن معدل أخذ عينات باللمس يصل إلى 240 هرتز، مما يمنح الجهاز سرعة استجابة أسرع وسلاسة أعلى للشاشة.

بطارية كبيرة بسعة 4600 مللي أمبير مع تقنية HUAWEI SuperChargeTM بقدرة 66 واط

يحقق هاتف HUAWEI Mate Xs 2 التوازن المثالي بين الشكل والوظيفة - حيث يوفر عمر بطارية رائعًا ويدعم سرعات الشحن السريعة، مع الحفاظ على عامل الشكل النحيف، يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4600 مللي أمبير في جسم مضغوط لتحقيق كثافة أعلى وسعة أكبر. يدعم هاتف HUAWEI Mate Xs 2 تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، والذي يمكن شحن الهاتف بنسبة 90٪ في 30 دقيقة فقط. يعتمد هيكل شحن متوازي مبتكر يزيد من سرعة الشحن بنسبة 15٪، مما يسمح للمستخدمين بالشحن بأمان وبسرعة.

تصميم ثلاثي الأبعاد من الألياف الزجاجية

يتميز هاتف HUAWEI Mate Xs 2 بأول تصميم ثلاثي الأبعاد من الألياف الزجاجية في الصناعة للحصول على ملمس أكثر دقة، مما يمنح لمسة ناعمة وحساسة، مع تقليل اللطخات من بصمات الأصابع. يضفي الإطار المعدني الأوسط والنمط الجلدي أيضًا مظهرًا وأسلوبًا راقيًا. يأتي الهاتف بلونين، كل منهما بنمط جلدي مختلف يكمل أحدهما الآخر: اللون الأسود مع نسيج جلدي متقاطع واللون الأبيض مع نسيج جلدي طبيعي. كل لون فريد من نوعه ومتعدد الطبقات بتفاصيل رائعة.

مكبرات صوت ستيريو مزدوجة

يستخدم هاتف HUAWEI Mate Xs 2 أصوات استريو فائقة النحافة وذات اتساع كبير مع تجويف صوتي كبير ومغلق مزدوج لإنشاء مجال صوت محيطي، ومجهز أيضًا بمحرك صوت مدعم بالذكاء الاصطناعي. يسمح ذلك بتوازن استريو أفضل بين العرض والعمق، مما يؤدي إلى الارتقاء بالتجربة السمعية والبصرية إلى آفاق جديدة. يدعم الهاتف أيضًا وظيفة عدم استخدام اليدين لالتقاط الأصوات بوضوح من مسافة ثلاثة أمتار، مما يوفر صوتًا واضحًا ومستقرًا عند إجراء مكالمات الفيديو.

نظام تبريد سائل الجرافين

يعتمد هاتف HUAWEI Mate Xs 2 تقنية تبديد حرارة الجرافين المبتكرة مع أداء توصيل حراري جيد. بفضل هيكل Vapor Chamber (VC)، الذي يزيد من كفاءة تبديد الحرارة وأداء تبديد الحرارة، مما يحافظ على برودة الجهاز في جميع الأوقات.

اكتشف تجربة جديدة تمامًا مع HMS والتطبيقات المفضلة من AppGallery

يأتي هاتف هواوي الرائد القابل للطي مثبتًا مسبقًا مع HMS (خدمات هواوي للجوال)، والتي تحتوي على Petal One ومجموعة متنوعة من الخدمات المفيدة والمتميزة مثل Petal Search و Petal Maps و HUAWEI Video و HUAWEI Browser و GameCenter والمزيد. يأتي الهاتف أيضًا مثبتًا مسبقًا مع HUAWEI AppGallery - ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم، حيث يمكنك تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية.

يواصل هاتف HUAWEI Mate Xs 2 تلبية أقصى معايير الحرفية لمنتجات هواوي الرائدة، متجاوزًا الاختناقات التقنية والقيود النظرية لدمج أحدث تقنيات هواوي وأكثرها تطوراً، والتي تدعم مكانة هواوي الريادية في مجال الابتكار. يعتبر هاتف HUAWEI Mate Xs 2 هو الهاتف المثالي القابل للطي: فهو خفيف للغاية، ومسطح للغاية، ومتين للغاية – وهو حقًا كذلك!



من الواضح، مما ذكرناه أعلاه، أن هاتف HUAWEI Mate Xs 2 مهيأ حقًا لإحداث ثورة في قطاع الهواتف الرائدة القابلة للطي ولهذا السبب كان علينا إدراجه كخيارنا المفضل لعام 2022 في الإمارات .من المقرر إطلاق هاتف HUAWEI Mate Xs 2 في 27 يوليو ، مع بدء الطلبات المسبقة في نفس اليوم في الإمارات.