«تواصل سوبر آب» يستقطب مليون مستخدم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «تواصل» لتكنولوجيا المعلومات الإماراتية عن نجاحها في استقطاب أكثر من مليون مستخدم لتطبيق «تواصل سوبر آب» منذ إطلاقه في مارس الماضي. وتقدمت الشركة بالشكر إلى جميع المستخدمين على ثقتهم باستخدام التطبيق والتفاعل معه، حيث يعتبر «تواصل سوبر آب» التطبيق الأول من نوعه عربياً المصرح من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات، ويوفر المحادثات والمكالمات والمراسلات المجانية في الإمارات ودول العالم بكل سهولة ويسر وبأعلى درجات الوضوح والأداء.

ويمكن لمستخدمي التطبيق الاستمتاع بوصول لا مثيل له إلى المعلومات، بما في ذلك الأخبار المباشرة والبث النصي الرياضي.

وكانت شركة تواصل لتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت أخيراً التعاون مع عدد من الصحف والمواقع الإخبارية المحلية والعالمية، لتوفير خدمة قراءة ومتابعة الأخبار اليومية لحظة بلحظة، وجعل المستخدمين على إطلاع دائم عما يدور حول العالم من أحداث. وذكرت الشركة أنها بصدد إطلاق خدمات نوعية جديدة في المستقبل القريب التي سيستفيد منها العملاء، وتستقطب مزيداً من المستخدمين الجدد.