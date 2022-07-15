علماء صينيون يصنعون "قلباً ذكياً" يتيح للروبوت قراءة مشاعر وأفكار البشر

المصدر: البيان

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نجح فريق بحثي، يقوده البروفيسور تشو سونغ تشون من معهد الذكاء الاصطناعي بجامعة بكين بالصين، مؤخرا، في تحقيق اختراع علمي بارز، حيث تمكن الفريق من تطوير حوسبة للآلات، يمكنها فهم أفكار الإنسان في الوقت الفعلي، إلى جانب تمكين الروبوتات من التواصل مع البشر في الوقت الفعلي، والقيام بسلسلة من التعاون المعقدة مع الإنسان، بحسب ما نقلت صحيفة "الشعب الصينية.

وتكمن أهمية هذا الاختراع في أنه يمثل ما يشبه "القلب" بالنسبة للروبوت، بما يسمح للذكاء الاصطناعي من قراءة مشاعر وأفكار البشر.

وتم نشر نتائج هذا البحث في العدد الأخير من المجلة الدولية "روبوتيكس".