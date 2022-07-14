حاسوب لوحي متطوّر ومنافس من نوكيا

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تستعد نوكيا لطرح حاسوبها اللوحي Nokia T10 بمواصفات جديدة وسعر مناسب لتنافس من خلاله حواسب سامسونغ في الأسواق.

ويأتي حاسوب Nokia T10 وف "روسيا اليوم" بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (208/123.2/9) ملم، وزنه 375 غ.

أما شاشته، فأتت IPS LCD بمقاس 8.0 بوصة، دقة عرضها (1280/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 450 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 12، ومعالج Unisoc T606، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر داخلية 32/64 غيغبايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وأما الكاميرا الأساسية له، فأتت بدقة 2 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 720 بيكسل يمكن استعمالها لمكالمات الفيديو.

وزودته نوكيا أيضا بمنفذ USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5250 ميلي أمبير، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، أما سعر هذا الحاسب في الأسواق العالمية فنحو 160 يورو.