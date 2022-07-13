إطلاق هاتف ريملي «C35» الجديد في أسواق الإمارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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طرحت شركة «ريلمي» Realme في أسواق الإمارات هاتف «C35» بكاميرا رئيسية بقوة 50 ميجابكسل مزودة بالذكاء الاصطناعي تسمح بالتقاط صور أكثر وضوحاً.

ويعد «C35» الهاتف الأخف وزناً والأقل سمكاً في سلسلة ريلمي «C» وفي نطاقه السعري بسمك يصل إلى 8.1 ملم ووزن يصل إلى 187 غراماً، فيما حرصت «ريلمي» في الوقت نفسه على تزويد الهاتف بالمواصفات الحديثة والتصميمات الجمالية الأنيقة.

ووفقاً لبيانات «كاناليس داتا» فقد حققت شحنات الهواتف الذكية من «ريلمي» نمواً بنسبة 800% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2021، ما يجعلها من أسرع الهواتف الذكية نمواً اليوم في الإمارات والعالم.

ويوفر إصدار «C35» الذي يعد الأكثر مبيعاً ضمن سلسلة «ريلمي C» العديد من المواصفات حيث يأتي بشاشة كبيرة بدقة FHD وبحجم 6.6 بوصات مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، بالإضافة إلى معالج Unisoc T616 .



وتم تزويد إصدار «C35» بثلاث كاميرات رئيسية بفئة AI بدقة 50 ميجابكسل، وهو متوفر بسعر أقل من 700 درهم إماراتي.

وتم تزويد هاتف «C35» ببطارية قوية بقوة 5000 مللي أمبير مع خاصية دعم الشحن السريع بقوة 18 وات، بالإضافة إلى احتوائه على ميزة إبقائه في وضع الاستعداد لمدة 39 يوماً من دون انقطاع، كما يمكن شحن الجهاز ليصل إلى نسبة 50% خلال 49 دقيقة.

وعلى هامش إطلاق هاتف «C35»، أعلنت «ريلمي» كذلك عن إطلاق هاتف ريلمي «Narzo 50» المزود بشريحة «ميديا تك هيليو G96»،. ويتميز الهاتف ببطارية بقوة 5000 ملي أمبير بقوة شحن تصل إلى نسبة 100% خلال 70 دقيقة مع شاحن «دارت» بقوة 33 وات، ومزود أيضاً بثلاث كاميرات AI بدقة 50 ميجابكسل، حيث أعلنت شركة «ريلمي» بشكلٍ رسمي عن إطلاق فئة ريلمي Narzo 50 حصرياً على منصة «نون» للتجارة الإلكترونية في الإمارات بسعر 799 درهماً.