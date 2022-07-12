"هواوي" بصدد إطلاق نظامها الجديد للأجهزة الذكية

المصدر: البيان

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تستعد هواوي للإعلان عن إصدارها الجديد من أنظمة HarmonyOS المخصصة للهواتف والأجهزة الذكية، وفقاً لما ذكره بعض المواقع المهتمة بشؤون التكنولوجيا.

وتبعا لأحدث التسريبات، فإن هواوي قد تكشف عن HarmonyOS 3.0 بنسخته الكاملة في 27 يوليو الجاري، وستحصل هذه النسخة من النظام على تحسينات ملحوظة مقارنة بأنظمة HarmonyOS السابقة، وستزود بواجهات استخدام جديدة، واختصارات ورموز تعبيرية مطوّرة، فضلا عن إعدادات محسنة لضبط شكل وتطبيقات واجهات التشغيل.

وستتحسن مع النظام الجديد أيضا خصائص أمن البيانات في الهواتف إذ ستتيح الأدوات المطورة إمكانية ضبط وتتبع التطبيقات التي تحصل على البيانات من الكاميرات والمايكروفونات وأنظمة تحديد المواقع.

أشارت صحيفة Gizchina إلى "أن النظام الجديد سيعمل بشكل أكثر استقرارا مقارنة بأنظمة HarmonyOS 2.0، كما سيحوي الكثير من التغيرات التي تتعلق بالشكل العام لواجهات الاستخدام".

ومن المتوقع أن يكون النظام الجديد مثبتا بشكل أساسي في هواتف Mate 50 التي ستطرحها هواوي صيف العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن بعض هواتف هواوي كانت قد تفوقت على أجهزة أندرويد في أحد المعايير، فوفقا لمعيار Master Lu تصدرت أجهزة Mate 40 Pro 4G و Mate 40E 4G و Honor 50 Pro قائمة الأجهزة الأكثر سلاسة في عمل واجهات الاستخدام.