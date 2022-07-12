أعمق نقطة في الكون.. مقارنة بين تلسكوبي "جيمس ويب" و"هابل"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، مساء الاثنين، صورة التقطها تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، لأعمق نقطة في الكون التي تفوقت تفوقاً ساحقا على الصورة التي اتقطها تلسكوب هابل 1990 لنفس المنطقة من الكون.

وتظهر الصورة الجديدة عنقودا من المجرات وتعرض لمحة هي الأكثر تفصيلا على الإطلاق للكون في طوره الأول، كما تعتبر "الأقرب لفجر الكون وحافة الفضاء".

وتغطي هذه القطعة من الكون الواسع رقعة من السماء بحجم حبة الرمل التي يحملها شخص ما على الأرض بطول ذراع.

وجرى التقاط الصورة بواسطة مرصد "جيمس ويب"، الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، وهو أكبر وأقوى تلسكوب لعلوم الفضاء على الإطلاق.

وقال موقع "ماشابل" إن التلسكوب المطلي بالذهب التقط الصورة الملونة بالكامل خلال دورانه حول الشمس على بعد نحو مليون ونصف مليون كيلومتر من كوكبنا.

ونشر المصمم جايسن شورت على حسابه في تويتر مقارنة بين الصورة التي التقطها جيمس ويب (أطلق إلى الفضاء عام 2021)، ونظيرتها القديمة، التي رصدها "هابل" (أطلق عام 1990).

وذكر "ماشابل" أن المرصدين التقطا صورة لنفس المجموعة المجرية، والتي يطلق عليها اسم "|سماكس 0723"، مضيفاً "من خلال المقارنة بينهما، ستشعر حقا بمدى قوة تلسكوب جيمس ويب" وفق سكاي نيوز.

وأضاف: "الصورة القديمة استغرقت عدة أسابيع لالتقاطها، مقابل 12.5 ساعة قضاها التلسكوب الحديث لتوثيق سلسلة المجرات".

وكشف موقع "بيتا بيكسل" أن "تفاصيل ودقة صورة جيمس ويب تتفوق بشكل كبير على صورة هابل، والنتيجة هي أعمق وأدق صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد تم التقاطها حتى الآن".

وهذا ومن المقرر كشف النقاب عن المزيد من الصور غير المسبوقة، اليوم الثلاثاء.