التكنولوجيا تعزز استراتيجيات الاستدامة في الإمارات

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

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قال شمش هادي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة «زورو ساين» للبلوك تشين إن التطور التكنولوجي الحاصل في الإمارات يعزز نجاح استراتيجيات ومبادرات الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية التي أطلقتها الدولة.

وأفاد هادي في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن رؤية المدينة الرقمية لدبي الذكية، كانت بمثابة المبدأ الإرشادي الذي انطلقت منه «زورو ساين»، حين أسست تواجداً لها بدبي، مؤكداً أن الشركة الأمريكية تتشارك الهدف ذاته المتمثل في حياة بلا أوراق في الإمارات بحلول العام 2030، مؤكداً دعم الشركة لاستراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين» من خلال مساعدة الإمارة على الوصول إلى مرتبة الريادة في التحول الرقمي والشفافية، لتكون منارة للعالم أجمع في هذا المجال.

وأضاف هادي: إننا نرى في الكثير من الأحيان وجود تكاليف بيئية عالية للتقنيات الجديدة التي لا تراعي الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، لكن «زورو ساين» تحرص على تعزيز الاستدامة مع تطوير التكنولوجيا. ولذلك أطلقنا حلول ضمان مصادقة المستخدم، والتحقق من المستندات للمعاملات الرقمية القابلة للتنفيذ عالميا، باستخدام تقنية «ويب 3» التي تعزز إمكانات أمان التشفير التي توفرها تقنيات البلوك تشين، كما أنها تدمج تقنيات «الهوية كخدمة» في مجموعة حلولنا الخاصة لمكافحة الاحتيال وسرقة الهوية والهجمات الإلكترونية.

أمن سيبراني

وحول الاتجاهات الأمنية الرئيسية السائدة في سوق الأمن السيبراني في الوقت الراهن، قال هادي: إننا نرجح انتشار الذكاء الاصطناعي في كل مكان واللجوء إلى رقمنة إنترنت الأشياء في مختلف قطاعات الصناعة، وعمل الأنظمة المتقاربة على تفكيك مستودعات البيانات. وأضاف أن الحلول والخدمات القائمة على السحابة ستكون ضرورية وأن يؤدي التحكم في الدخول باستخدام المقاييس الحيوية إلى مستوى أعلى من الأمن والكفاءة مع تسليط الضوء بشكل أكبر على نهج Zero Trust والارتقاء بمستويات المصادقة متعددة العوامل لتعزيز مشهد الأمن السيبراني.

وسجلت الجرائم الإلكترونية ارتفاعاً واضحاً خلال السنوات القليلة الماضية. لكن نظراً لاستخدام تقنيات السجلات الموزعة التي تم إنشاؤها أصلاً على مشروع المصدر المفتوح وتم توسيعها مؤخراً لتشمل «بروفيانس بلوكتشين»، ستتمكن «زورو ساين» من مساعدة المؤسسات لمعالجة هذا الخطر، ما يضمن توفير قدر أكبر من الخصوصية والأمان للمعاملات الرقمية ومنع الاحتيال، وضمان التدقيق المطلوب.

خطط

وحول خطط «زورو ساين» المستقبلية، قال هادي: تتمثل مهمة «زورو ساين» في الاستفادة من تقنية البلوكتشين لتوفير الأمان والخصوصية للتوقيعات الرقمية والمستندات والمعاملات التي يسهل استخدامها والمتوافقة مع القانون. ونعتقد يقيناً أنه يمكن لكل مؤسسة وشركة وفرد تقريباً الاستفادة من تقنياتنا، لكننا ندرك أن المستخدمين الأوائل حريصون على تبني حلول «ويب 3»، وبالتالي اكتساب ميزة التبني المبكر.

خدمات قانونية

تتضمن خطة «زورو ساين» 2022 احتضان الخدمات المالية والقانونية وشركات تكنولوجيا المعلومات، لمساعدة هذه الأطراف على ضمان مصادقة المستخدم، والتحقق من المستندات للمعاملات الرقمية القابلة للتنفيذ قانوناً في جميع أنحاء العالم.

وحول أهمية مصادقة التوقيعات والمعاملات الرقمية في الشركات في الإمارات قال هادي: تعد «زورو ساين» الشركة الوحيدة التي تقدم منصة بلوكتشين متعددة السلاسل لتأمين وتتبع وإدارة التوقيعات الرقمية والمعاملات والوثائق. وتمتاز تقنيتنا بقدرتها على استيعاب كلمات المرور المعقدة والمصادقة متعددة العوامل.

شركة «زورو ساين»

تأسست «زورو ساين» في دبي، كمنصة «بلوك تشين» متعددة السلاسل لتحويل عمليات التوثيق ونقل الوثائق والمعاملات الرقمية من العلاقة القائمة على الثقة إلى علاقة مبنية على الحقيقة. وبالتالي توفر للعملاء العالميين القدرة على التأثير بشكل إيجابي على البيئة من خلال الممارسات المستدامة، وتحويل تدفقات العمل الورقية بأمان إلى رقمية. وتساعد تقنيات الشركة على تقليل تكاليف التشغيل، والحد من أخطاء الأعمال الورقية، فضلاً عن زيادة الإنتاجية.