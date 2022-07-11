مؤسسات الإمارات تخطط لزيادة كبيرة في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي خلال الـ 12 - 18 شهراً المقبلة

المصدر: دبي- البيان

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أظهر استطلاع لشركة البيانات الدولية (IDC)، أن 37% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع في الإمارات تخطط لزيادة إنفاقها بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال 12 - 18 شهرًا القادمة، لا سيما التقنيات التي تركز عليها المبادرات الوطنية بهدف تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي، وزيادة الوعي حول الطرق التي يمكن من خلالها الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز التميز التشغيلي وتقديم تجربة عملاء أفضل.

وكشف الاستطلاع أيضاً أن واحدة من كل مؤسستين في دولة الإمارات قد شرعت بالفعل في عملية تحول رقمي قبل بدء الجائحة، وأن الأولويات الرقمية الرئيسية لهذه المؤسسات هي تنفيذ التحول الرقمي لعملياتها لتحسين الإنتاجية وتمكين نماذج عمل مختلطة، وإنشاء نماذج أعمال رقمية مبتكرة، واستخدام التقنيات الرقمية لتحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وقال محمد رياض، مدير عام شركة الخليج للحاسبات الآلية في دبي: باتت العديد من المؤسسات تدرك جيداً بأن الذكاء الاصطناعي هو تقنية قادرة على تغيير قواعد اللعبة بشكل جذري، ويتطلب استغلال كامل إمكاناتها إحداث تحولٍ شاملٍ على مستوى المؤسسة. ونحن في الخليج للحاسبات الآلية فخورون بقدرتنا على دعم عملائنا في هذه الرحلة التحويلية، ومساعدتهم في مجالات البيانات ودورة حياة الذكاء الاصطناعي، ودعم الأجندة الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات.