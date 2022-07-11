«بوش» تسعى إلى توسيع نطاق حضورها في دول الخليج

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت بوش، الشركة العالمية للتكنولوجيا والخدمات مواصلة العمل لتوسيع نطاق حضورها في دول الخليج، معربة عن ثقتها بأن أداءها الإيجابي خلال الفترة الماضية سيستمر في العام 2022.

وتسعى الشركة جاهدة للبناء على إرثها في الشرق الأوسط ومواصلة نموها في عام 2022. وأشارت إلى أن أسواق المنطقة واجهت على مدار العامين الماضيين تحديات غير مسبوقة بسبب جائحة «كوفيد 19» تفاقمت مع الاضطرابات الحاصلة في سلسلة الإمداد والنقص العالمي في أشباه الموصلات أخيراً.

ومع ارتفاع الطلب على الاتصال في مجال التكنولوجيا، تواصل بوش خدمة المجتمع من خلال تقديم حلول مبتكرة تتميز بأنها أكثر اخضراراً واتصالاً. وفي ظل التسارع في استخدام التكنولوجيا، تؤكد دول الخليج أهمية اعتماد الرقمنة لتسريع التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة، خصوصاً أن تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة السحابية والواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء يعزز الإصلاحات طويلة الأجل ويدعم الأجندات الوطنية للأسواق الرئيسية في المنطقة.