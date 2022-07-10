خطوات تكشف لك من يتطفل على رسائلك الخاصة في واتساب

المصدر: وكالات

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يعد WhatsApp Web أمرًا رائعًا لاستخدام حسابك عبر جهاز كمبيوتر، ولكنه يعني أيضًا أن شخصًا ما قد يسيء استخدامه لمشاهدة محادثاتك مما يجعلها هدفًا رئيسيًا للقراصنة، وعلى الرغم من الأمان القوي مثل التشفير من طرف إلى طرف، فقد وجد المحتالون طرقًا للخداع في حسابات الأشخاص.

عادة ما يكون الهدف النهائي هو المال، سواء كان ذلك من خلال الحصول على ملكك أو ملك الأصدقاء والعائلة.

هناك بعض العلامات المنبهة التي تستحق أن تكون على دراية بها. ومع ذلك يمكنك رؤية قائمة بالأجهزة المتصلة بحسابك. إذا رأيت أي شيء غير مألوف، فقد يعني ذلك أنك تعرضت للاختراق. لحسن الحظ يمكنك تسجيل خروجهم منه.

افتح واتساب وانتقل إلى الإعدادات، انقر فوق الأجهزة المرتبطة، سترى قائمة كاملة بالأجهزة التي يمكنها الوصول إلى حساب WhatsApp الخاص بك، حدد أي شيء غير مألوف واضغط على زر تسجيل الخروج، وابحث عن التغييرات الغريبة في حسابك، إذا حدث شيء غريب في حسابك، فقد يكون هذا أيضًا علامة على أن شخصًا ما يتطفل.

يمكن أن يتراوح هذا من تغيير صورة ملفك الشخصي بشكل عشوائي، إلى الرسائل التي يتم إرسالها إلى الأصدقاء التي لم تكتبها. ويمكن أن تكون التطبيقات البطيئة مؤشرًا على تثبيت برامج التجسس، ليس فقط لتطبيق واتساب ولكن لأي تطبيق آخر وفقا لما نقلته ذا صن.

هذا هو الحال بشكل خاص إذا كانت التطبيقات الأخرى تعمل بشكل جيد.