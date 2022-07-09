مليار مشترك في خدمات الجيل الخامس عالمياً بنهاية 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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توقع تقرير جديد نشرته شركة «إريكسون» أن يصل عدد الاشتراكات في خدمات الهاتف المحمول القائمة على الجيل الخامس 5G إلى مليار مشترك في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية العام 2022. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد مقدمي خدمات الاتصالات الذين يطلقون شبكات اتصالات مستقلة من الجيل الخامس هذا العام.

وهذا التوسّع في عالم الاتصالات من الجيل الخامس يحمل معه المزيد من الفرص للمشتركين ولشركات الاتصالات، فيما تزداد، بالتوازي مع الزيادة في هذه الفرص، الحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة للحماية الرقمية. أحدثت تقنية الجيل الخامس ارتفاعاً هائلاً في إنتاج البيانات وتبادلها، بجانب زيادة استخدام الخدمات السحابية واعتماد أشكال عديدة من البنية التحتية لإنترنت الأشياء، فيما تولّد مزيد من الأجهزة مزيداً من البيانات. سيؤثر هذا في العديد من القطاعات مثل التصنيع والنقل وتجارة التجزئة والرعاية الصحية، فضلاً عن قطاعات أخرى لم تكن رقمية من قبل، كالزراعة، حيث يمكن للمزارعين الاعتماد على أجهزة قياس الرطوبة ودرجة حرارة التربة وربما حتى تطوير أتمتة المزارع بالكامل.

إنترنت الأشياء

وسيتطلب التوسّع في إنترنت الأشياء، بفضل الجيل الخامس، اتخاذ تدابير أمنية تضمن الحماية لمنظومة الاتصالات بأكملها، التي تشمل بوابات أمن إنترنت الأشياء ذات المناعة المدمجة من التهديدات الرقمية، وخدمات الأمن الرقمي الجديدة، مثل تقييمات أمن البنية التحتية. هذا الأمر يعني لشركات الاتصالات ومقدمي الخدمات المزيد من الفرص لبيع خدمات ذات قيمة مضافة، مثل استخدام حلول الأمن التي تفحص حركة مرور البيانات في أنظمة إنترنت الأشياء لدى العملاء، والمزودة بتقنيات الجيل الخامس، ما يوفر على العملاء الاضطرار إلى شراء هذه الحلول وتوظيفها بأنفسهم. وثمّة جانب أمني جديد آخر يحتاج إلى معالجة، وهو الحوسبة عن بُعد (حيث يتنقل جميع المهام التي تستهلك الكثير من طاقة وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي إلى السحابة). ما يعني أن أمن واجهات برمجة التطبيقات البعيدة والحماية من هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة (DDoS) يمكن أن تصبح من بين الخدمات القيّمة الأخرى المقدمة.