«أوبو» تقدم خيارات مميزة لهدايا العيد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أوبو، العلامة العالمية في مجال التكنولوجيا، توفير خيارات مميزة من الهدايا لعملائها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتمثل هواتف سلسلتي فايند إكس 5 ورينو 7 أفضل الهدايا التي يمكن تقديمها إلى الأحباء بمناسبة العيد.

- فايند إكس 5 برو: تمثل سلسلة هواتف فايند إكس 5 علامة فارقة في سجل أوبو الحافل بالإبداع والابتكار، حيث تعيد رسم ملامح تجربة استخدام الهواتف المحمولة من حيث البطارية والتقنيات المتقدمة والأداء المتفوق.

- رينو 7 برو: تشمل مزايا هاتف رينو 7 برو G5 تقنية أوبو جلو في الجهة الخلفية من الجهاز، مع تزويده بتقنية التصوير المباشر بالليزر LDI للمرة الأولى على الإطلاق في القطاع.

- سلسلة هواتف A: تعد سلسلة هواتف أوبو A خياراً مثالياً للباحثين عن أفضل هدية لمستخدمي الهواتف الذكية من المبتدئين، حيث تمنحهم مجموعة واسعة من المزايا المتقدمة التي تتيح لهم فرصة مشاركة أروع اللحظات في حياتهم.

- A96: تم تصميم هاتف أوبو A96 خصيصاً لمواكبة جميع متطلبات الحياة اليومية، ويمتاز هيكله بمقاومته العالية لبصمات الأصابع والخدوش التي تحدث سواء أثناء التنقلات الاعتيادية او الجري.

- A76: تم تزويد هاتف أوبو A76 ببطارية قوية تواكب متطلبات الاستخدام اليومية، وتتيح للمستخدمين أرقى مزايا الاتصال والترفيه في جميع الأوقات.