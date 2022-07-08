الكشف عن ميزات سماعات أبل اللاسلكية الجديدة

المصدر: البيان

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تعمل "أبل" على تطوير تقنيات جديدة لسماعاتها اللاسلكية، وقد تختبر هذه الميزات مع سماعات AirPods Pro 2 من الجيل الجديد، وفق "روسيا اليوم".

ومن بين التقنيات الجديدة التي سيتم اختبارها في السماعات المذكورة مستشعرات قادرة على قياس معدلات نبض المستخدم وإرسال تلك البيانات إلى هاتفه أو ساعته الذكية، كما يتوقع أن تدمج آبل في AirPods مستشعرات متطورة لقياس درجة حرارة الجسم.

ومن جانبه أشار الصحفي الشهير، مارك غورمان "إلى أن أبل قد تكون قد بدأت بالفعل باختبار التقنيات المذكورة"، لكنه استبعد أن تظهر هذه التقنيات بشكل رسمي مع سماعات AirPods التي ستطلق العام الجاري.

ويفترض أن تأتي سماعات أبل القادمة بتصميم شبيه لتصميم سماعات AirPods الأخيرة، لكنها ستحصل على بعض الإضافات لتحسين تقنية عزل الضوضاء الخارجية، كما ستجهز محفظتها البلاستيكية الصغيرة أيضا بمؤشرات ضوئية لمعرفة مستوى شحن البطارية، وستجهز بمكبر صوت ليعمل مع ميزة "البحث الصوتي" عند فقدان السماعة.