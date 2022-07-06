تطبيق جديد يتيح لسكان الإمارات إجراء مكالمات مجاناً

المصدر: دبي – البيان

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تم إطلاق خدمة «غو تشات ماسنجر» لشركة «اتصالات» من قبل شركة «أي&» وهي خدمة جديدة تتيح لسكان الإمارات إجراء مكالمات فيديو ومكالمات صوتية مجانية.

وقد أفيد أن الخدمة تقدم العديد من الميزات الأخرى، بما في ذلك تحويل الأموال محلياً ودولياً والأخبار والألعاب، بالإضافة إلى الخدمات المنزلية مثل التنظيف واختبارات «بي سي آر» والصالونات إلى جانب الهدايا.

ويمكن تحميل هذا التطبيق الجامع «الكل في واحد» بواسطة أي شخص في العالم عبر متاجر تطبيقات نظامي تشغيل «إي أو إس» و«اندرويد»، وكل ما هو مطلوب من أجل التسجيل هو رقم هاتف محمول فقط.