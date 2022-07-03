"يوتيوب" تطلق تحديثات صارمة لمواجهة التعليقات المسيئة وانتحال الشخصية

المصدر: البيان

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تطلق منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" تحديثات جديدة في نهاية شهر يوليو الجاري، تتضمن تفعيل أدوات صارمة لمواجهة التعليقات المسيئة وانتحال الشخصية من بعض مستخدمي المنصة.

وتشمل التحديثات تعزيز قدرات الإشراف التلقائي وإدارة التعليقات والحد من استخدام الحروف الخاصة في أسماء القنوات وإلغاء خاصية إخفاء أعداد المشتركين.

وجاءت التحديثات الجديدة، استجابة لمطالب بعض المستخدمين فيما يخص حماية بيانات المشاهدين وصناع المحتوى من التعليقات المُسيئة، والحماية من انتحال الهوية، حيث أصبحت التعليقات غير المرغوب فيها والإساءة المتعلقة بالهوية في قمة اهتمامات العديد من الأشخاص على يوتيوب اليوم".

وستجعل الخاصيات الجديدة " من الصعب انتحال شخصية المشهورين والمبدعين على المنصة، حيث كان إخفاء أعداد المشتركين إحدى الطرق التي ينجح بها مرسلو الرسائل غير المرغوبة في انتحال هوية القنوات الأخرى عند ترك التعليقات"، بحسب تصريح بعض ا بعض خبراء وسائل التواصل الاجتماعي لموقع "سكاي نيوز عربية".

وسبق أن أطلقت منصة "يوتيوب" خاصية إخفاء أعداد المشتركين، لتُمكن صناع المحتوى المبتدئين من تكوين قاعدة جماهيرية، لكنها أصبحت بابًا أمام بعض صناع المحتوى لاحتيال هوية منافسين لهم لجذب المزيد من المتابعين، فأطلقت تلك التحديثات.

وستظهر، مع تفعيل التحديثات الجديدة، أعداد المشتركين لدى كل مستخدم، وسيتم تقليل استخدام الحروف المميزة في الاسم عند إنشاء القناة، وكذلك سيتم إدارة التعليقات بشكل يسمح بحذف غير المرغوب منها بعد عرضها على صانع المحتوى أولًا.