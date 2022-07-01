ضمنها الإمارات.. "سنابتشات" تطلق نسختها المدفوعة في بلدان عدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت شبكة "سنابتشات" الأمريكية نسخة مدفوعة من تطبيقها، وذلك في مسعى لكسب مزيد من الأرباح على منصتها المتخصصة بالرسائل المصوّرة الزائلة.

وقالت الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً، في منشور عبر مدونتها: إنّ الاشتراك في "سنابتشات بلاس" يبلغ 4 دولارات شهرياً وسوف يتيح للمستخدم ميزات حصرية من بينها أولوية تلقيه الدعم التقني وإتاحة ميزات تجريبية له قبل طرحها.

وأوضحت أنّ النسخة المدفوعة سوف تكون مُتاحة بدايةً في أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية والولايات المتحدة، بحسب "يورونيوز".

وكانت الشركة أعلنت في فبراير عن أول أرباح ربعية لها، غير إنها أشارت بعد شهرين إلى أن التوقعات الاقتصادية أصبحت غير واضحة بشكل كبير.

وأفادت بأن أكثر من 332 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم يستخدمون "سنابتشات" يومياً. وقالت في منشورها إنّ "النسخة المدفوعة سوف تتيح لنا تقديم ميزات جديدة خاصة بالتطبيق للمستخدمين الأكثر شغفاً بهذه المنصة".