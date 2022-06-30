إطلاق تطبيق «فولفو كار» لتعزيز تجربة العملاء

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات، عن إطلاق تطبيق «فولفو كار» في السوق الإماراتية.

وسيسمح التطبيق للعملاء في التحكم بإعدادات السيارة ومساعدة السائق في الحالات الطارئة أينما كان، بما في ذلك مراقبة شحن سيارة فولفو الكهربائية بالكامل أو الهجينة القابلة للشحن بالكهرباء، والقدرة على تتبع مستويات الشحن واستهلاك الكهرباء، وبدء تشغيل السيارة أو إيقافها عن بُعد، بالإضافة إلى فتح وإقفال الأبواب، بالإضافة إلى أنه سيمكن العملاء من الوصول إلى خدمة المساعدة على الطريق، وميزة «اتصل بنا» مباشرة.

ويعتبر هذا الوقت في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الصيف مثالياً لإطلاق التطبيق، كونه سيمنح العملاء القدرة على التحكم في درجات الحرارة داخل السيارة، وتحديد وقت مسبق لتبريد السيارة، وتشغيل مكيف الهواء فيها قبل مغادرتهم المنزل، للاستمتاع بسيارة باردة بمجرد دخوليهم إليها.

وقال أوسكار ريفولي، المدير العام في الفطيم للمشروعات التجارية: يسعدنا الإعلان عن إطلاق تطبيق «فولفو كار» في الإمارات نظراً للتسهيلات التي يقدمها لإثراء تجربة العملاء، بحيث سيمنح جميع مالكي طرازات سيارات فولفو 2022 حرية التحكم في بعض مزايا السيارة، عندما يحتاجون إلى ذلك وأينما كانوا، وستواصل مجموعة الفطيم ريادتها وتركيزها المتواصل على العملاء، ويعد إطلاق هذا التطبيق المريح وسهل الاستخدام دليلاً على التزام العلامة التجارية بالاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء.