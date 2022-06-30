«يوتيوب» يُغضب مشتركيه بتغييرات تكافح البريد العشوائي

المصدر: البيان

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أعلن موقع «يوتيوب» عن اعتزامه إجراء تغييرات تقنية بهدف مكافحة البريد العشوائي.

وأوضح «يوتيوب»، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري نقلاً عن موقع «تك كرانش» التقني، أن التغييرات الجديدة ستشمل بعض الميزات المصممة، لتجعل من الصعب على الحسابات المزيفة انتحال شخصية حقيقية.

وأكد أنه بدءاً من 29 يوليو، لن تتمكن قنوات «يوتيوب» من إخفاء أعداد المشتركين فيها، مشيراً إلى أن إخفاء أرقام المشتركين يعد طريقة سهلة لحسابات البريد العشوائي لإخفاء ما يحدث بالفعل من أجل انتحال شخصية قنوات أكبر.

وذكر أن بعض منشئي المحتوى يفضلون إخفاء عدد المشتركين لديهم أثناء محاولتهم النمو، لكن الشركة اعتبرت أن الإجراء الذي يحتمل أن يكون مثيراً للجدل ضروري للحد من انتشار منتحلي الشخصية.

واعترف بأنه من المؤكد أن التغيير سيثير غضب بعض الأشخاص، نظراً إلى أن الموقع يزيل خياراً هنا بدلاً من إضافة شيء ما، لكن الشركة ستتخذ هذه الخطوة برغم ذلك.