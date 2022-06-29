"أسوس" تطرح "ROG Phone" أحد أفضل هواتف أندرويد على الإطلاق

المصدر: البيان

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سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن هاتف ROG Phone الجديد الذي ستطرحه "أسوس"، ليكون أحد أفضل أجهزة أندرويد وأبرزها من حيث التقنيات وسرعة الأداء.

وتبعا لأحدث التسريبات، فإن الهاتف الجديد من المفترض أن يظهر بشكل رسمي في الخامس من يوليو القادم، وسيحصل على هيكل مميز التصميم مقاوم للماء والغبار ومحمي بطبقات من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

وسيحصل الجهاز على واحدة من أفضل شاشات الهواتف في العالم، إذ ستأتي الشاشة من نوع AMOLED بمقاس 7.78 بوصة، وترددها يعادل 165 هيرتزا ما يوفر لها سلاسة كبيرة في عرض الفيديوهات وإمكانية ممتازة للتعامل مع أحدث ألعاب الفيديو، بحسب "روسيا اليوم".

وسيضمن الأداء الجبار له معالج Snapdragon 8+ Gen 1 مجهز بنظام تبريد خاص، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية تصل سعاتها إلى 1 تيرابايت.

وسيزود الهاتف أيضا بوحدات خارجية للتحكم بالألعاب، ومروحة خارجية، وكاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 64 ميغابيكسل، كما سيكون قادرا على التعامل مع تقنيات الواقع الافتراضي، وسيزود ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واطا.