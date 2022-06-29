هواوي تكشف عن هاتف مجهز بكاميرا أمامية دقيقة

المصدر: البيان

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كشفت هواوي عن مواصفات هاتف nova 10 Pro، الذي سيكون أحد أفضل الأجهزة الذكية لهذا العام.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، أبعاده (164.3/74.5/7.9) ملم، وزنه 191 غ.

وحصل على شاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2652/1200) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 436 شمعة/م تقريبا، كما تعمل مع تقنيات HDR10.

ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 2.0، ومعالج Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه، فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 60 ميغابيكسل.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.