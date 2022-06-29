هواوي تكشف عن هاتف مجهز بكاميرا أمامية دقيقة
كشفت هواوي عن مواصفات هاتف nova 10 Pro، الذي سيكون أحد أفضل الأجهزة الذكية لهذا العام.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، أبعاده (164.3/74.5/7.9) ملم، وزنه 191 غ.
وحصل على شاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2652/1200) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 436 شمعة/م تقريبا، كما تعمل مع تقنيات HDR10.
ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 2.0، ومعالج Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.
أما الكاميرا الأساسية فيه، فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 60 ميغابيكسل.
وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.