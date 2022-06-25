فيديو لكيفية كتابة تغريدات طويلة عبر تويتر (فيديو)

المصدر: البيان

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كشف موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أخيرا عن ميزته التي ينتظرها الملايين من مستخدميه، والتي ‏تمنحهم فرصة كتابة تغريدات طويلة غير مقيدة بعدد محدد من الكلمات.‏

وأكد "تويتر" رسميا، الأربعاء، عن بدئه في اختبار الميزة، ولكن تحت مسمى جديد هو "Notes" (ملاحظات)، والتي ستسمح للكتّاب بنشر محتوى حر على "تويتر"، دون حد لعدد الكلمات المسموح بها.

و"الملاحظات" هي في الأساس مدونة تظهر داخل "تويتر" دون خضوعها للقيود النموذجية للتغريدة، إذ لا يوجد محدود لعدد حروفها، كما أنه يمكن من خلالها تضمين الصور ومقاطع الفيديو والتغريدات الأخرى، وكذلك يمكن للمغردين مشاركة "ملاحظاتهم" عبر التغريدات التقليدية، وستظهر ملاحظاتهم المنشورة في ملفاتهم الشخصية على "تويتر".

ويمكن لـ"الملاحظات" أن تغير بشكل كبير كيفية تفاعل الكتاب مع أتباعهم، وتمنحهم مرونة أكبر من عاصفة التغريدات النموذجية.

وأشارت شركة "تويتر" إلى أن ميزة "ملاحظات" متاحة في الوقت الحالي "لمجموعة صغيرة من الكتاب" من كندا وغانا وبريطانيا وأمريكا، على الرغم من أن الشركة تقول إنها ستوسع مجموعة الاختبار في النهاية بسبب جمعها للتعليقات وردود الفعل بشأنها.

يشار إلى أنه في شهر فبراير، كشفت تسريبات أن موقع "تويتر" يحضّر لطرح ميزة تلبي احتياجات المستخدمين الذين يرغبون في ‏مشاركة أفكارهم في مقال واحد مطول، وذلك تحمل اسم "Twitter Articles" (مقالات تويتر)، والتي تتيح كتابة مقالات طويلة.

يشار إلى أن "تويتر" زاد من عدد الكلمات المسموح بها في التغريدات على مر السنين من 140 إلى 280 كلمة.