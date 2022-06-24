منصة "VK" الروسية تدخل ميزات إضافية على خدمات مشاهدة الفيديو

المصدر: البيان

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أعلنت شبكة "VK" الروسية أنها ستدخل تعديلات جديدة على خدمات مشاهدة الفيديو لجعل هذه الخدمات أكثر فائدة ومتعة للمستخدمين.

وقال المسؤولون عن الشبكة "نظرا لتزايد إقبال المستخدمين على مشاهدة الفيديوهات عبر الشبكة، قرر المبرمجون إدخال تعديلات تسمح بعرض الفيديوهات العمودية القصيرة عبر خدمات VK Clips".

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن "موجز عرض الفيديوهات عبر الشبكة سيتم تطويره تبعا لاهتمامات المستخدمين، وسيوفر للمستخدمين عرض أكثر من 100 مقطع على التوالي، كما ستدرس برمجيات الذكاء الاصطناعي في الشبكة آراء المستخدمين وتحلل تعليقاتهم على المقاطع لتوفر لهم المحتوى الذي يهتمون به بطريقة أفضل".

وحول الموضوع، قال مدير قسم التعلم الآلي في الشبكة، ألكسندر دزيوبا: "التحديث الجديد سيعتبر أكبر تغيير في منظومة شبكة VK، من أجل التكييف مع رغبات المستخدمين منحنا صناع المحتوى ميزات أكثر لإبراز محتواهم عبر شبكتنا، وضاعفنا الأعباء على مبرمجينا لتقديم محتوى أكثر تنوعا".

وكانت "VK" قد أعلنت مؤخرا أيضا عن إطلاق تطبيق "VK Clips" المستقل الجديد صمم لينافس خدمات الفيديوهات القصيرة التي توفرها تطبيقات "تيك توك" وفيسبوك" ويوتيوب" والعديد من المواقع الشهيرة الأخرى.