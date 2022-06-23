ميزات "سناب شات بلاس" التجميلية تتحوّل إلى اشتراك مدفوع

المصدر: البيان

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التغييرات التي طرأت على نظام التشغيل iOS من أبل وإضافة ميزة App Tracking Transparency. ، التي كانت السبب بخفض الإيرادات الإعلانية لكثير من المنصات الاجتماعية كفيسبوك وسناب شات؛ دفعت شركة سناب، الشركة المطورة لمنصة سناب شات، إلى الإعلان كفيسبوك عن إبطاء التوظيف هذا العام بسبب انخفاض الإيرادات.

فحسب مطور الهواتف المحمولة والمهندس أليساندرو بالوزي، المعروف على تويتر باكتشافاته عن اختبارات الميزات غير الرسمية لعمالقة التكنولوجيا، فإن منصة سناب شات تعمل على نظام اشتراك مدفوع، ما أكدته بعد ذلك ليز ماركمان، المتحدثة باسم سناب، بأن الشركة تجري اختبارًا داخليًا أوليًا لخدمة اشتراك جديدة سناب شات بلاس.

لم تشارك ليز ماركمان أية معلومات أخرى حول خِطَّة الاشتراك الجديدة، بحسب "مونت كارلو".

في الوقت الحالي، يمكن اعتبار ميزات سناب شات بلاس تجميلية، إذ تتيح حسب ما كشف عنه أليساندرو بالوزي في النسخة المبكرة، عن إمكانية الوصول إلى أيقونات سناب شات الحصرية وشارة جديدة للملف الشخصي تظهر أن المستخدم مشترك في الخدمة المدفوعة، و يمكنه الاطلاع على بيانات جديدة، بما في ذلك القدرة على رؤية سجل مواقع أصدقائه، وتثبيت مستخدم في التطبيق على أنه أفضل صديق له BFF #1، بالإضافة لمعلومات حول من أعاد مشاهدة قصته.

يوضح أليساندرو بالوزي أن سعر الاشتراك مدرج حاليًا في برمجية المنصة كالتالي: 4.59 يورو شهريًا و 45.99 يورو سنويًا. ومن الممكن أن تكون هذه الأسعار مؤقتة بانتظار المزيد من المعلومات المؤَكَّدة عن أَسعار الاشتراكات من شركة سناب.