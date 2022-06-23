"تليغرام بريميوم".. اشتراك مدفوع بميزات ومحسّنات لتطبيق "تليغرام"

المصدر: البيان

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بدأت شركة تليغرام بنشر خدمتها المدفوعة تليغرام بريميوم تدريجيا لتتوافر لجميع المستخدمين نهاية شهر يونيو الجاري، بحسب "مونت كارلو".

فمنذ عدة أسابيع أعلن بافل دوروف، مؤسس تليغرام والرئيس التنفيذي، نيته تغيير النموذج الاقتصادي لتطبيق تليغرام الذي لم تعد تكفيه توزيع الإعلانات ضمن قنوات معينة للاستمرار في تطوير التطبيق.

مستخدمو التطبيق وصلهم شرح مُفصّل في قناة تليغرام عن الاشتراك المدفوع تليغرام بريميوم، الذي يضيف مجموعة من الميزات والمحسّنات لميزات تطبيق المراسلة.

تعتقد تليغرام أن اشتراك المدفوع بريميوم سيساعد التطبيق على أن يصبح أفضل وأكثر شهرة، بينما يقدم أيضًا ميزات حصرية لأولئك الذين قرروا الاشتراك بخدمة تليغرام بريميوم

ما هي ميزات الخدمة المدفوعة تليغرام بريميوم؟

دعم الملفات الأكبر حجمًا، إرسال ملفات بحجم 4 غيغابايت. هو. حاليًا، يمكن لأي مستخدم تليغرام إرسال واستقبال ملفات تصل إلى 2 غيغابايت. مع تليغرام بريميوم، يتضاعف هذا الحد إلى 4 غيغابايت، وهو ما يكفي لتحميل فيديو بدقة 1080 بكسل أو مقاطع فيديو بدقة 4K. المشتركون المميزون هم من يمكنهم رفع وتحميل ملفات 4 غيغابايت، يمكن لأي شخص تنزيل هذه الملفات وفتحها.

دعم سرعات تحميل وتنزيل أسرع من المستخدمين العاديين

إتاحة مساحة اكبر لكتابة السيرة الذاتية bio ومن الممكن تضمين رابط في مساحة الـ bio

تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب.

كما سيتمكن كل مستخدم مشترك بالخدمة المدفوعة تليغرام بريميوم من الانضمام إلى ما يصل إلى 1000 قناة بدلاً من 500. بالإضافة لعدد من الميزات لحفظ المراسلات وغيرها.

يقترح الاشتراك المدفوع تليغرام بريميوم أيضًا إضافة ما يصل إلى 4 حسابات في التطبيق وتثبيت ما يصل إلى 10 محادثات.

ولم تكشف الشركة عن المبلغ الذي تفرضه على الاشتراك المدفوع. يبدو أن سعره يتراوح بين 4.99 و 6 دولارات. ويمكن مراجعة مختلف الميزات على مدونة شركة تليغرام .

وتعهد بافيل دوروف بدعم والحفاظ على مجانية الميزات الحالية في التطبيق لمستخدمي التطبيق غير المدفوع، كما أشارت شركة تليغرام إلى أنه وصل عدد مستخدمي التطبيق إلى 700 مليون مستخدم نشط شهريًا.