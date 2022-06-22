ارتفاع حرارة الهاتف المحمول مؤشر لاختراقه

المصدر: البيان

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حذَّر خبير تقني من ارتفاع درجة حرارة الهاتف المحمول دون استخدامه بشكل كثيف، موضحاً أن ذلك مؤشر لتعرُّضه للاختراق.

وقال المهندس محمد سعيد، استشاري المعلومات بالجمعية المصرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن كثافة استخدام المصادر على الهواتف المحمولة إنذار لاختراق الهاتف.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «8 الصبح» المذاع عبر شاشة قناة «دي إم سي»، أن برامج التجسس قد تكون يتم تحميلها على الجهاز بشكل غير مقصود.

ولفت إلى ضرورة الحفاظ على الهاتف الشخصي ومنع استخدام آخرين له مع وجود «باسورد» لغلقه.

وأكد أن الروابط المجهولة قد تُعرّض الهاتف للاختراق، لافتاً إلى أن حذف البرامج المجهولة قد يمنع الجهاز من التعرض للتجسس.

وأشار إلى أن الاختراق قد يكون عبر البرامج قليلة الفائدة، موضحاً أن تلك البرامج تكون مجالاً لتحميل برامج التجسس.

ونصح بحماية الجهاز عبر التأكد كل فترة من البرامج الموجودة على الهاتف، والتأكد من مصادر تلك البرامج التي تم تحميلها.

ودعا إلى التأكد من الصلاحيات التي تأخذها تلك البرامج على الهاتف، لأن برامج التجسس تستخدم إمكانيات الهاتف للتجسس كـ«الكاميرا»، مشيراً إلى أنه في حال الشك في وجود برنامج يأخذ صلاحيات غير منطقية يجب حذفه من الهاتف.

وأكد ضرورة تحديث الهواتف بشكل دوري، لأن تلك التحديثات تغلق الثغرات الخاصة بالتجسس قدر الإمكان.