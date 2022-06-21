«إريكسون» مليار مشترك في شبكات الجيل الخامس العام الحالي

المصدر: دبي - البيان

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أكد تقرير لشركة إريكسون أن الاشتراكات في شبكات الجيل الخامس ستصل إلى أكثر من مليار اشتراك في 2022 و4.4 مليارات اشتراك في عام 2027 موضحاً تضاعف حركة بيانات شبكة الهاتف المحمول العالمية خلال العامين الماضيين، مع توقعات بوصول عدد الاشتراكات في شبكات الجيل الخامس إلى 4.4 مليارات اشتراك بحلول 2027.

وبحسب التقرير ستبلغ نسبة الوصول اللاسلكي الثابت إلى إجمالي حركة مرور شبكة البيانات المتنقلة 20% عام 2022 وأنه من المتوقع أن تتم 60% من حركة مرور شبكة البيانات المتنقلة العالمية عبر شبكات الجيل الخامس بحلول عام 2027 .

وكشفت أحدث نسخة من تقرير التنقل الذي تصدره شركة إريكسون إلى أن أمريكا الشمالية ستتصدر العالم في مجال اشتراكات الجيل الخامس في السنوات الخمس المقبلة، حيث ستستحوذ شبكات الجيل الخامس على 9 من كل 10 اشتراكات بحلول 2027. كما يتوقع التقرير أن تتجاوز الاشتراكات العالمية الحالية في شبكات الجيل الخامس مليار اشتراك بحلول نهاية 2022.

ويشير التقرير إلى أن نهاية عام 2027 ستشهد وصول نسبة اشتراكات الجيل الخامس إلى إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول إلى 82% في أوروبا الغربية، و80٪ في دول مجلس التعاون الخليجي، و74% في شمال شرق آسيا.

أما في الهند، التي لم تبدأ بعد فيها عمليات نشر شبكات الجيل الخامس، فمن المتوقع أن تصل نسبة اشتراكات الجيل الخامس إلى نحو 40% من إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول بحلول عام 2027. بينما ستصل نسبة اشتراكات الجيل الخامس على مستوى العالم إلى حوالي نصف إجمالي الاشتراكات بحلول 2027، متجاوزة 4.4 مليارات اشتراك.

حركة البيانات

وكشف الإصدار الثاني والعشرون من تقرير التنقل من إريكسون عن تضاعف حركة بيانات شبكة الهاتف المحمول العالمية خلال العامين الماضيين وجاء النمو الكبير في حركة مرور البيانات على خلفية زيادة استخدام الهواتف الذكية والنطاق العريض للأجهزة المحمولة، فضلاً عن تنامي وتيرة التحول الرقمي في المجتمعات والصناعات، كما تسلط الإحصائيات والتوقعات الأخيرة الضوء على الطلب القوي على اتصالات البيانات والخدمات الرقمية، المتوقع أن يحدث على الرغم من تأثيرات جائحة «كوفيد19» على مستوى العالم وحالة الغموض التي تكتنف المشهد الجيوسياسي. وقد بدأت الأسواق تسجل عدة مئات الملايين من الاشتراكات الجديدة في النطاق العريض المتنقل كل عام.

وتيرة متسارعة

وعلاوة على ذلك، يؤكد تقرير التنقل الصادر في يونيو 2022 أن شبكة الجيل الخامس تتوسع بوتيرة أسرع من جميع الأجيال السابقة، حيث بات نحو ربع سكان العالم حالياً يتمتعون بإمكانية الوصول إلى تغطية الجيل الخامس. وجدير بالذكر أن الربع الأول من عام 2022 شهد إضافة حوالي 70 مليون اشتراك في شبكات الجيل الخامس، ويشير التقرير إلى أن حوالي ثلاثة أرباع سكان العالم سيكون بإمكانهم الوصول إلى شبكة الجيل الخامس بحلول 2027.

الجيل الأسرع

وقال فريدريك ييدلينج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشبكات في إريكسون: «يؤكد أحدث تقاريرنا للتنقل أن الجيل الخامس هو الجيل الأسرع نمواً لتكنولوجيا الأجهزة المحمولة على الإطلاق، وتلعب إريكسون دوراً رئيسياً في هذا الأمر. كما أننا نعمل بالتعاون مع عملائنا وشركائنا في منظومة الاتصالات حول العالم لضمان وصول ملايين الأشخاص والمؤسسات والصناعات والمجتمعات إلى المزايا الرائعة التي يوفرها اتصال الجيل الخامس في أقرب وقت ممكن».

من جانبه، قال بيتر جونسون، المحرر التنفيذي لتقرير التنقل من إريكسون: «نشهد تنامياً في وتيرة نشر شبكات الجيل الخامس المستقلة في العديد من المناطق حول العالم، بالتزامن مع تبني مزودي خدمات الاتصالات للابتكار بما يتيح لهم استغلال الفرص التجارية التي توفرها هذه الشبكات والتي تتخطى النطاق العريض المتنقل المعزز. كما أن البنية التحتية الرقمية القوية لهذه الشبكات تدعم خطط التحول الرقمي للمؤسسات، كما يمكن استغلال قدراتها الهائلة على شكل خدمات جديدة للعملاء».

الوصول اللاسلكي

ويسلط التقرير الضوء أيضاً على الدور الكبير الذي يلعبه الوصول اللاسلكي الثابت في تقديم خدمات النطاق العريض، وتتوقع إريكسون أن يتجاوز عدد وصلات الوصول اللاسلكي الثابت 100 مليون عام 2022، ومن المتوقع أن يتجاوز عددها ضعفي هذا الرقم بحلول عام 2027، ليصل إلى 230 مليوناً تقريباً.

ويشير التقرير إلى أن تقنية إنترنت الأشياء عريضة النطاق من الجيل الرابع والخامس تفوقت في عام 2021 على مثيلاتها من الجيل الثاني والثالث من حيث الاستحواذ على الحصة الأكبر من جميع الأجهزة الخلوية المتصلة بإنترنت الأشياء، والتي تمثل 44% من إجمالي الاتصالات.

وأضاف أن تقنيات إنترنت الأشياء الهائل، شهدت كاتصالات إنترنت الأشياء ضيق النطاق وCat-M، نمواً 80% تقريباً خلال عام 2021، لتصل إلى 330 مليون اتصال، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة بهذه التقنيات عدد الأجهزة المتصلة بشبكات الجيل الثاني والثالث عام 2023.