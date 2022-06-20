«إكس 9» اختراق جديد لـ«هونر» في سوق الهواتف المتوسطة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعتبر هاتف «هونر إكس 9» Honor X9 اختراقاً جديداً لشريحة الهواتف المتوسطة في الشركة، وذلك من حيث التصميم المريح والمميزات العملية، بالإضافة إلى سرعة الشحن الفائقة ليضمن للمستهلكين شحن هواتفهم بسرعة والاستمتاع بشكل متواصل خلال التسوق الإلكتروني، اللعب، الموسيقى، أو مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء التنقل، وهو ما يجعل الهاتف المزوّد بتقنية الجيل الخامس مثالياً لجيل الشباب.

ويعتبر «هونر إكس 9» أحدث عضو في سلسلة «هونر إكس» التي تلاقي حالياً رواجاً كبيراً في أسواق الإمارات. وبقدم الهاتف الجديد تجربة شحن بمنتهى السلاسة والسرعة مع الحفاظ على درجة حرارة منخفضة أثناء الشحن.

ويأتي «هونر إكس 9» ببطارية كبيرة بقوة 4800 ميلي أمبير ويتميز بشحن سريع بقوة 66 واطاً، مما يوفر للمستخدمين شحناً سريعاً جداً يصل إلى 81% خلال 30 دقيقة فقط، علاوة على إنتاجية خلال اليوم بأكمله. حيث يوفر «هونر إكس 9» ما يصل إلى 12.8 ساعة من تشغيل الفيديو عبر الإنترنت، أو 25.6 ساعة من المكالمات الهاتفية، وكل ذلك بشحنة واحدة، وهي مثالية لأولئك الذين يحتاجون إلى أداء بطارية محسن لتشغيل يومهم.

وأما شاشة الهاتف الجديد فهي بحجم 6.81 بوصات وتوفر نسبة شاشة إلى جسم الهاتف تبلغ 94% مع معدل تحديث ديناميكي يبلغ 120 هرتز لتجربة مشاهدة غامرة مع قبضة مريحة. وتعمل شاشة العرض بدقة عالية تبلغ 2388 * 1080 بكسل و16.7 مليون لون، على زيادة الوضوح، وتوفر تجربة مشاهدة واقعية، مما يوفر للمستخدمين الرفيق المثالي للألعاب مع الأصدقاء.

ويدعم «هونر إكس 9» عرض 60 إطاراً في الثانية، مما يوفر أداءً محسناً ويضمن للمستخدمين تجربة ألعاب وتصفح تطبيقات فائقة.

وبخصوص محرك الجهاز فهو شريحة من «سنابدراغون» من شركة «كوالكوم» بدقة تصنيع 6nm متعدد النواة لتوفير أداء مبهر مع نسبة استهلاك منخفضة جداً للطاقة، علاوة على تقدم تجربة قياسية عند استخدام شبكة الجيل الخامس وإنتاجية على أعلى المستويات، بالإضافة إلى تجربة لعب غامرة.

تقنية «تيربو»

وتعمل تقنية «تيربو» في «هونر إكس 9» على تحويل جزء من ذاكرة التخزين إلى ذاكرة الوصول العشوائي، مما يعني أنه يمكن زيادة ذاكرة الوصول العشوائي من 8 جيجابايت إلى 10 جيجابايت.

وتعمل هذه التقنية على توسيع مساحة تخزين ذاكرة الوصول العشوائي عن طريق ضغط تطبيقات الخلفية وإيقاف إغلاق التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية عند قيام المستخدمين بالتبديل بين التطبيقات، مما يضمن للمستخدمين إمكانية إجراء مكالمة فيديو وكتابة رسالة وستظل التطبيقات تعمل وتنتظر المستخدمين للمتابعة من حيث توقفوا بالضبط.

التوافر

ويتوفر «هونر إكس 9» حالياً في الإمارات بقيمة 1099 درهماً لخيار (8GB+128GB) و1199درهماً لخيار (8GB+256GB)، وذلك عبر متجر «هونر» الإلكتروني و«أمازون» و«نون» و«شرف دي جي» و«جمبو» وغيرهم. أما «هونر 4G» فيتوفر بسعر 999 درهماً. ستتوفر الأجهزة باللون الأسود أو الفضي.