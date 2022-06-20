واتسآب يفاجئ مستخدميه بمميزات جديدة

المصدر: وكالات

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أضاف تطبيق واتساب ميزة جديدة في المكالمات الجماعية، والتي تتيح "كتم صوت" بعض المستخدمين أثناء الحوار.

ووفق تقرير نشره موقع "ذا فيرج" الميزة الجديدة ليست مفيدة لمن ينسون "كتم أصواتهم" فقط، إنما تتيح للمستخدم كتم صوت مستخدم آخر إذا كان معك في الغرفة ذاتها، حتى لا تسمع تردد صدى الصوت.

وأشار إلى أن هذه الميزة في واتساب تختلف عن تطبيقات المحادثات الأخرى مثل "زووم" أو "مايكروسوفت تيمز" والتي تتيح للمضيف فقط خاصية كتم الصوت لمستخدمين، فيما يستطيع المستخدم عبر واتساب كتم الصوت لأي من المستخدمين خلال المكالمة.

وتتيح واتساب مكالمات الفيديو لنحو 8 مستخدمين، وما يصل لـ32 مستخدما في المكالمات الصوتية.

وإضافة لهذه الميزة، يمكنك خلال المكالمة إرسال رسائل لمستخدمين آخرين، من دون إرسالها للجميع، كما أنها ستظهر لك تنبيها في حال انضمام مستخدم جديد للمكالمة.

كما أعلنت واتساب مؤخرا عن ميزة تحديد من يمكنه رؤية صورتك حسابك عبر التطبيق أثناء المكالمة، أو حتى تحديد ما إذا تسمح برؤية متى كان لك آخر ظهور نشط عبر التطبيق بهدف تعزيز الخصوصية للمعلومات الشخصية بعيدا عن جهات الاتصال في نطاق العمل.

وأصبح لمستخدمي تطبيق واتساب عبر أنظمة أندرويد القدرة على نقل بيانات محادثاتهم إلى نظام تشغيل "آي أو أس" الذي يعمل على أجهزة آبل.

كما أعلن القائمون على تطبيق واتسآب، تغييرًا في إعدادات الخصوصية الشخصية، من خلال تحديد أشخاص واستبعادهم من مشاهدة صورة الحساب الشخصي الخاص بك.

وتتيح الخاصية الجديدة، التي يمكن ضبطها من إعدادات التطبيق، أن يرى الجميع صورة البروفايل الخاص بك، باستثناء الأشخاص الذين يمكنك تحديدهم، كذلك يمكن التعديل الجديد المستبعدين عدم معرفة حالة الاتصال بالواتسآب الخاصة بك والتعريف الخاص بك، كما لا يمكنك رؤيتهم إلا في الدردشة الجماعية.

وسمح "واتسآب" العام الماضي للمستخدمين بإخفاء صورهم الشخصية، لكلٍ من أجهزة الهواتف الأندرويد والآيفون، لتصبح مقتصرة فقط على جهات الاتصال، وفقًا لموقع "GSMArena" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ويعطي التحديث اختيارا رابعا أمام المستخدمين لتحديد معرفة معلومات عن ملفاتهم الشخصية، التي تتمثل الاختيارات الأربعة في: الجميع أو جهات الاتصال الخاصة أو لا أحد أو جهات الاتصال الخاصة باستثناء.