على خطى أبل وغوغل.. سامسونج تطلق ميزة جديدة على هواتفها

المصدر: البيان

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أطلقت شركة سامسونج ميزة جديدة لمستخدمي هواتفها تشبه ما لدى شركتي أبل وغوغل.

وأعلنت الشركة عن إطلاق محفظتها الرقمية لتمكين المستخدمين من تخزين المفاتيح الرقمية وبطاقات الهوية والمزيد من المعاملات الإلكترونية في مكان واحد، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري نقلاً عن «techcrunch».

وأوضحت أن المحفظة الرقمية الجديدة عبارة عن تطبيق رقمي يجمع بين وظائف تطبيقي Samsung Pay وSamsung Pass في منصة واحدة آمنة، إلى جانب العديد من الميزات الجديدة.

وسيتمكن مستخدمو أجهزة جلاكسي، بدءاً من اليوم، في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، من فتح تطبيقي سامسونج لدمجهما من أجل الانتقال إلى استخدام تطبيق الشركة الجديد على هواتف جالاكسي التي تعمل بنظام Android 9 Pie أو إصدار أحدث.