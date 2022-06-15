«أبل» تعتزم إطلاق أرخص «آيباد» في تاريخها

المصدر: البيان

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تعتزم شركة "أبل" الأمريكية إطلاق أرخص «آيباد» في تاريخها.

وكشفت الشركة، حسبما نقل موقع «سبق» الإخباري عن «جي إس إم آرينا» التقني المتخصّص، عن قائمة مفاجآت يتم إعدادها لجهاز «آيباد» المرتقب إطلاقه الخريف المقبل.

وأوضحت أنه متوقع أن يبدأ سعره من 329 دولاراً أمريكياً، بحيث يمكنه المنافسة في سوق الحواسيب اللوحية.

وتنوي «أبل» تزويد «آيباد» بعدد من التحديثات الجوهرية التي ستجعله منافساً شرساً في سوق الحواسيب اللوحية، أبرزها دعمه معالج «إيه 14 بايونيك»، مع دعم تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

وسيتم تزويد «آيباد» أيضاً بشاشة من نوع «ريتينا» بدقة 2360×1640 بيكسل، مثل تلك التي تم تزويد «آيباد آير» بها، وسيتغير قطره إلى 10.9 بوصات.

وذكرت «أبل» أنه سيتم تجهيز «آيباد» بمنفذ شحن ونقل بيانات من نوع «يو إس بي سي سي» بدلاً من منفذ «لايتينج»" الشهير.