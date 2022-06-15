«هونر» تكشف الستار عن هاتف «ماجيك 4 برو» في دبي

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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كشفت «هونر» HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا رسمياً عن هاتفها الذكي الرائد الجديد كلياً، «ماجيك 4 برو» HONOR Magic4 Pro 5G وذلك خلال حفل إطلاق ضخم أقيم في دبي أمس.

وقال ليكون زاو الرئيس التنفيذي لشركة HONOR الشرق الأوسط وأفريقيا خلال حفل الإطلاق إن الشركة الصينية تنوي من خلال الهاتف الرائد الجديد توسيع حصتها السوقية في أسواق الهواتف الرائدة في الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين المقبلين، بعد أن تمكنت من أن تكون اليوم ضمن أكبر ثلاث علامات في سوق الهواتف المتوسطة في الدولة.

ونمت حصة «هونر» التي انفصلت عن هواوي في نوفمبر 2020، من 7% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 20% بنهاية الربع الأول 2022 لتتصدر حالياً سوق مبيعات الهواتف الذكية في الصين.

وأضاف زاو إن «ماجيك 4 برو» هو ثمرة تقنيات الشركة المبتكرة وشهادة على موقفها القائم على قدرتنا على العمل لتحدي معايير الصناعة باستمرار، مضيفاً إن الهاتف الجديد يعيد تعريف التميز على مستوى التصميم، شاشة العرض، الكاميرا، الأداء والحماية، كما سيكون الحل الأمثل لحل جميع المشكلات من خلال تقديم تجربة سحرية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ويرتقي «ماجيك 4 برو» المزود بتقنية الجيل الخامس بالفئة الرائدة من علامة «هونر» إلى مستويات جديدة كلياً من حيث التقنيات المبتكرة التي تقدم معايير جديدة في تصميم الهواتف الذكية وشاشة العرض والتصوير الفوتوغرافي والفيديو والشحن والأداء، كما يأتي مدعوماً بخدمات جوجل للهاتف.

وحضر الحفل نخبة كبيرة من الضيوف وقد حظي هذه الحفل بحضور المخرجة نايلة الخاجة – أول مخرجة أفلام إماراتية – التي شاركت رؤيتها حول الجهاز وأخذت الجماهير في رحلة تحدثت فيها تجربتها في مدينة كان أثناء تصويرها بالكامل باستخدام هاتف «ماجيك 4 برو». توفر مجموعة المزايا والتقنيات المذهلة لتصوير الفيديو على هاتف «ماجيك 4 برو» مثل Magic-Log Movie Master و AI Film Effects إمكانية تصوير أول فيديو عالمياً مع 10-bit Log 4K ومعدل إطار في الثانية يبلغ 60fps. وهي إحدى الميزات التي ضمنت إلى نايلة التقاط أهم اللحظات في المهرجان بمنتهى السلاسة والسهولة.

وتماشياً مع التزامها بتمكين الإبداع، أعلنت HONOR أيضاً عن تعاونها المثمر مع Raindance Film School من أجل تعاون طويل الأمد لتشجيع المواهب الشابة على إطلاق العنان لإبداعهم واكتشاف إمكانيات لا حدود لها للتصوير باستخدام هاتف ذكي مع «ماجيك 4 برو» الجديد. وكجزء من التعاون، نظمت HONOR مع Raindance File School مسابقة لطلاب Raindance File School لتصوير فيلم قصير باستخدام «ماجيك 4 برو» وتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل الإطلاق.

تصوير سينمائي بالذكاء الاصطناعي

يقدم هاتف نايلة الخاجة تصويراً بمستوى سينمائي من خلال ميزة Magic-Log Movie Master و AI Film Effects. من خلال هذه التقنيات، يقدم الهاتف أول تسجيل فيديو بمعدل 10 بتات بدقة 4K في الصناعة بمعدل 60 إطاراً في الثانية، متجاوزة بذلك معياراً آخر في الصناعة.

كاميرا ثلاثية بتقنية «ألترا فيوجن»

يتجاوز نايلة الخاجة معايير الصناعة من خلال مجموعة كاميرا ثلاثية فائقة القوة تتضمن كاميرا عريضة 50 ميجابكسل تحتوي على مستشعر ألوان قياس 1/1.56 إنش، وكاميرا فائقة الاتساع 50 ميجابكسل بزاوية 122 درجة، وكاميرا للتقريب من نوع بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل، جميعها مدعومة بخاصية التصوير الحاسوبي Ultra-Fusion الأفضل من نوعها، والتي تتيح للهاتف التقاط صور عالية الجودة ووضوح استثنائي. تدعم العدسة تقريباً رقمياً يصل إلى 100x بالإضافة إلى التثبيت البصري والإلكتروني للصورة، لالتقاط المشاهد البعيدة بوضوح.

شحن فائق

يأتي هاتف HONOR Magic4 Pro مع بطارية ضخمة تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة مدعومة بميزة الشحن السريع من HONOR، لتوفير طاقة تدوم طويلاً واتصال طوال اليوم. مع الشحن السريع من HONOR بقوة 100 واط، يمكن شحن هاتف HONOR Magic4 Pro بنسبة 50% خلال 15 دقيقة والشحن بنسبة 100% خلال 30 دقيقة.

خصوصية وحماية مُحسنة

يوفر «ماجيك 4 برو» حلاً جديداً رائداً لمشكلة تسريب الصوت، وهي مشكلة تسبب الإزعاج للكثيرين، يقدم الهاتف الجديد كلياً ميزة إجراء المكالمات بخصوصية أكبر والمدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية توجيه الصوت، مما يمنع تسريب الصوت لمكالمات بمنتهى الخصوصية.

ويمكن للمستهلكين الطلب المسبق لهاتف «ماجيك 4 برو» بسعر 3999 درهماً بداية من 14 يونيو من خلال متجر «هونر» الإلكتروني، شرف دي جي، جامبو، آي ماكس، كارفور ومتاجر البيع الأخرى والحصول على هدايا بقيمة 2005 دراهم تتضمن ساعة HONOR Watch GS 3، سماعات HONOR Earbuds 3 Pro، وغطاءً لهاتف HONOR Magic4 Pro.