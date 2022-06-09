«تيليفوني» تطلق «تي سي تي إكس» لدعم انتقال الشركات للميتافيرس

المصدر: دبي – البيان

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أطلقت شركة تقنيات الاتصالات الهاتفية «تيليفوني» شركة «تي سي تي إكس» TCTx، والتي ستكون ذراع الميتافيرس التابع للشركة التي تتمتع بأكثر من عشرين عاماً في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقرها دبي.

وستمكن عملاء «تي سي تي إكس» التي تقوم على تقنيات ويب 0.3، من الوصول إلى مجموعة واسعة من الحلول المتعلّقة بالقطاعات الرقمية، و«بلوك تشين»، والتكنولوجيا المالية «فينتك»، والحوسبة السحابية Xaas، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالاتICT، وتقنيات التنقل، والاتصالات، والخدمات المُدارة، وذلك لتحسين الكفاءة وتنمية أعمالهم وتحويلها.

وتهدف «تي سي تي إكس» إلى بناء توائم رقمية في عالم الميتافيرس وستعمل على إنشاء أكبر مدينة ذكية مستدامة ستوفر كلّ ما تحتاجه مؤسسات الأعمال لأدائها في عالم افتراضي يمكن للمستخدمين فيه التفاعل مع مستخدمين آخرين.

وتطمح «تي سي تي إكس» كذلك لأن تصبح في المستقبل رائدة في التحوّل الرقمي ذي الخبرات الغامرة. ودخلت الشركة مؤخراً في شراكة مع مجموعة من الأفراد والمؤسسات ممّن لديهم شغف كبير بتقنيات ويب 3.0 الناشئة والتي تقدّم مجموعة واسعة من الخدمات لكلّ ما تحتاجه المدينة الذكية مثل المنزل، والمكتب، والمبنى، ومساحة العمل، والمساحات المشتركة، والفنادق، والمطاعم، ومحلات السوبرماركت، والمستشفيات، والأزياء، والأفلام، والرياضة، والتكنولوجيا، والأمن.

وقال شفيق عبد الله، رئيس الصور الرمزية في «تي سي تي إكس»: فاليوم، تركّز. وفي هذا الصدد، TCTx: «نحن متحمّسون لبدء رحلتنا والارتقاء بأعمالنا في قطاع الاتصالات إلى مستوى جديد ودعم الشركات التي تطوّر الميتافيرس بناء على ابتكارات وميزات جديدة لتمكين المستخدمين من التفاعل بعضهم مع بعض بكفاءة وفعالية في الميتافيرس، وبصفتنا شركة رائدة في مجال الويب 3.0 والميتافرس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نهدف أيضاً إلى المساهمة في بناء دبي كأهمّ اقتصاد رقمي في العالم، ونسعى لأن تكون دبي والإمارات بمثابة سيليكون فالي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وبخبرتها التي تزيد على 70 عاماً في خدمة الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأكثر من 20 عاماً في بناء التقنيات والابتكارات، وزهاء 150 شهادة واعتماداً، فإن تي سي تي إكس TCTx تملك رؤية لإنشاء مفهوم رقمي اجتماعي واقتصادي مستدام للمجتمعات لضمان الانتقال الآمن إلى الويب 0.3 والميتافيرس. وبالنظر إلى أن هذه التقنيات لا تزال غير معروفة إلى حدّ كبير حتى بالنسبة إلى معظم شركات التكنولوجيا في المنطقة، فإن الريادة والطموح التي تتحلّى بها تي سي تي إكس TCTx تجعلها فريدة من نوعها في عروضها.