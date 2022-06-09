«فيفو» تطلق هاتفها الجديد «إكس 80 برو» إقليمياً من دبي

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد باتريك شاو، مدير قسم العلامة التجارية، فيفو الشرق الأوسط تفاؤله بخصوص أداء سوق الهواتف الذكية في الإمارات، خلال النصف الثاني من العام الحالي، مشيراً إلى أن الشركة التي تعتبر ضمن أكبر خمس علامات تجارية في الصين من حيث مبيعات الهواتف الذكية تهدف إلى تحقيق نفس النتيجة في الإمارات والمنطقة، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن هاتف الشركة الرائد «إكس 80 برو» X80 Pro، الذي يمنح المستخدمين مستوى جديداً وغير مسبوق لتجربة هاتف جوال متميز مع ميزات تصوير سينمائية جديدة، بالتعاون مع «زايس» ZEISS.

وأوضح شاو أن الشركة استثمرت بشكل قوي في الإمارات منذ دخولها أسواق الشرق الأوسط عبر دبي قبل ثلاث سنوات، بهدف توسيع أعمالها في المنطقة، مضيفاً: إن المرونة الكبيرة التي حققتها الإمارات في مواجهة كوفيد 19 انعكست سرعة في تعافي الاقتصاد ما يدعو للتفاؤل بخصوص أداء السوق. وأشار إلى أن الهواتف المبتكرة التي تصنعها الشركة الصينية ستمكنها من المنافسة بقوة في السوق الإماراتي، مشيراً إلى أن الشركة تمكنت من بناء قاعدة ولاء جيدة في الإمارات حتى الآن، وأن نجاحها في الدولة سيعني نجاحها في جميع أسواق المنطقة، ولفت إلى أن الهاتف الذكي الجديد يتوفر الآن في أسواق الإمارات، والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان.

وبناء على أسس التصوير الاحترافي للهاتف المحمول من سلسلة فيفو X، ستعزز سلسلة «إكس 80» تجربة المستخدم في التصوير الفوتوغرافي والفيديو، من خلال الوضع السينمائي الفني والأداء الرائد والابتكارات التكنولوجية الجديدة، التي يحتوي عليها الهاتف.

تصوير احترافي

وقال سبارك ني، نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي لشركة فيفو: «تؤكد سلسلة X80 سعي فيفو المستمر للابتكار الموجه للمستخدم وتكنولوجيا التصوير عبر الهاتف الجوال المتميزة. من خلال التعاون المتواصل مع ZEISS، الشركة العالمية الرائدة في مجال البصريات والإلكترونيات الضوئية، نقدم مرة أخرى تجارب ممتازة للمستخدمين، الذين يمكنهم التقاط الذكريات وإنشاء صور ومقاطع فيديو عالية الجودة بمزيد من الديناميكيات والمشاهد المتنوعة».

ويتميز «إكس 80 برو» من فيفو بترقيات واسعة النطاق تتجاوز تجربة التصوير بالهاتف المحمول التي لا مثيل لها، حيث إنه للمرة الأولى يقدم أوضاع فيديو بنمط سينمائي بالتعاون مع ZEISS. وتعمل ميزة بوكيه الفيديو السينمائي منZEISS الجديدة على إنشاء إطار بيضاوي في نسبة عرض إلى ارتفاع قياسية للأفلام، تبلغ 2.39: 1، مما يخلق تأثير عدسة سينمائية عريضة، يمكنها التقاط مقاطع فيديو ذات جماليات عالية ومعبرة. يمكن للمستخدمين أيضاً اختيار بوكيه فيديو العدسة العادية، وإنشاء مقاطع فيديو عمودية باستخدام بوكيه بنقرة واحدة. يختلف تأثير بوكيه ليتناسب مع الطول البؤري والفتحة ومسافة التصوير، وتكون كرات البوكيه مستديرة في إطار منتظم 16:9.

علاوة على ذلك، تمت إضافة تأثيرات جديدة إلى ميزة البورتريه الرائع ZEISS Superb Portrait، مثل ZEISS Cinematic Style Bokeh، مما يتيح للمستخدمين إعادة إنشاء جماليات هوليوود الكلاسيكية عن طريق إضافة تأثير بوكيه شبيه بالفيلم مع نسبة عرض إلى ارتفاع 2.39: 1 للشاشة العريضة جنباً إلى جنب مع الإطار الفني البيضاوي الطويل. يمكن أيضاً تحسين التأثيرات الإجمالية باستخدام خوارزمية محاكاة العدسة السينمائية في فيفو، وتقنية عمق المجال ذات الكاميرا المزدوجة، التي تجمع بين عرض التوهج والمعالجة. من خلال التعرف على نقاط التظليل، يتم تحديد ألمع نقطة في الصورة، ويمكن إنشاء مسارات ضوئية زرقاء فنية، على غرار الخط الأزرق في عدسات السينما.

وتواصل فيفو الحفاظ على تأثيرات المشهد الليلي الرائعة بالتزامن مع ميزة الكاميراZEISS Superb Night Camera، وبفضل الميزات التي تمت ترقيتها مثل صفاء المشهد الليلي Pure Night View، يمكن لـ X80 Pro التقاط المشاهد الليلية للمدينة مع الاحتفاظ بالشكل والمظهر الأصليين للمشهد. بالإضافة إلى ذلك، يدعم X80 Pro صور XDR، التي يمكنها تحسين وضوح الصور ذات الإضاءة الخلفية وتحسين درجات الألوان التي تعكس بشكل أفضل ما يمكن للعين البشرية رؤيته. يمكن لميزة XDR Photo تحسين إمكانات العرض X80 Pro من خلال إبراز درجات الألوان المتناقضة في الصور لعرض تأثير HDR عالي الجودة على الصور بشكل كامل. مع تعزيز الكاميرات الخلفية في جميع الأجهزة بطلاء ZEISS T * Coating، يقل الانعكاس الليلي مثل التوهج والظلال، وينتقل الضوء بسلاسة فتظهر صور وفيديوهات المشهد الليلي بجودة ونقاء مبهر.

الكاميرا الأمامية

يحتوي X80 Pro على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل ونظام خلفي بأربع كاميرات مع كاميرا 50 ميجابكسل فائقة الدقة مع مستشعر GNV وتقنية تثبيت الصورة البصرية (OIS) وكاميرا بزاوية عريضة 48 ميجابكسل وكاميرا صورية بدقة 12 ميجابكسل ومنظار كاميرا 8 ميجابكسل. وتعد الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميجابكسل هي الترقية الأساسية، التي تسمح بتحسين واستقرار الفيديو، بينما تشتمل كاميرا X80 Pro الرئيسية أيضاً على مستشعر GNV فائق الدقة مخصص بشكل حصري لتحسين الانعكاس وتقليل الضوء الشارد المقترن بعدسة زجاجية عالية النفاذية لتشتت منخفض وانتقال تدريجي في درجة الحرارة لتقليل السطوع.

وتم تجهيز سلسلة X80 بأحدث نسخة من شريحة التصوير فيفو، V1 بلس، مما يوفر تجربة عالية للمستخدمين مع نظام الذكاء الاصطناعي AI المدمج لتحسين الصورة على المستوى الاحترافي. ويتضمن X80 Pro ميزة إضافية؛ هي ميزة تحسين الفيديو عبر الذكاء الاصطناعي AI Video Enhancement، التي تتيح للجهاز تحديد الوضع الصحيح تلقائيًا لظروف الإضاءة، مما يدفع المستخدمين إلى الاختيار بين الفيديو HDR والوضع الليلي حسب السيناريو. علاوة على ذلك، تعمل شريحة V1بلس على تحسين تجربة X80 Pro المرئية في العرض والألعاب.

وتعد تقنية الكاميرا المتحركة Camera Panning ميزة جديدة وحصرية، تعمل على تعزيز القدرات الديناميكية لهذه السلسلة الرئيسية من خلال تقنية تتبع الحركة الرأسية، والتي يمكن أن تقلل من ضبابية الحركة، التي تسببها الأيدي المهتزة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح وضع الرياضة الليلي للمستخدمين التقاط صور ديناميكية رائعة، حيث يمكنه التقاط صور أكثر وضوحاً حتى أثناء السيناريوهات الجامحة، بفضل قدراتها المحسنة على اكتشاف الحركة.

أداء رائد ومتميز

تم تكوين «إكس 80 برو» مع معالج Snapdragon 8 من الجيل الأول، للحصول على أداء فعال دون إجهاد باستخدام البطارية. مقارنة بسابقه، قام مصممو X80 Pro بتحسين أداء وحدة المعالجة المركزية، علاوة على ذلك، فهي مجهزة بـ LPDDR5 محسن وUFS3.1 محسن لتشغيل أكفأ وسرعة تخزين عالية.

وتم كذلك تزويد «إكس 80 برو» بنظام تبريد سائل دقيق الحجم، يتيح أقصى مساحة لسطح التبريد للحفاظ على الاستقرار عند استخدام ميزات عالية الأداء مثل الألعاب واسعة النطاق وتسجيلات الفيديو.

وتم تصميم «إكس 80 برو» الجديد مع وضع احتياجات المستهلك في الاعتبار، حيث يحتوي على ترقيات كبيرة للبطارية، يمكن أن تستوعب أنماط حياة جميع المستخدمين. يأتي X80 Pro مزوداً بشحن سريع 80 واط، ويدعم الشحن اللاسلكي 50 واط مع بطارية كبيرة تبلغ 4700 مللي أمبير في الساعة. بفضل هذه البطارية الكبيرة، يمكن لجهاز X80 Pro الحصول على شحن كامل في 35 دقيقة فقط مقارنة بسابقه، X70 Pro بلس، في 56 دقيقة.

تم تجهيز «إكس 80 برو» بعناصر تحكم وميزات محسنة في الخصوصية. باستخدام ميزة تثبيت الشاشة، يمكن للمستخدمين تجميد الشاشة عندما يسمحون للآخرين باستخدام الهاتف. يمكن استخدام مؤشرات الميكروفون والكاميرا والتحكم المتزايد في تقريب الموقع ولوحة معلومات الخصوصية لمزيد من التحكم في إمكانية الوصول إلى التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز X80 Pro بمستشعر بصمة الإصبع ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية جديد تماماً يمكنه فتح الهاتف في غضون 0.2 ثانية، ويتوفر الهاتف «إكس 80 برو»، بدءاً من اليوم بسعر 3.999 درهماً.