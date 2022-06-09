«اشترِ الآن وادفع لاحقاً».. تقنية جديدة تطرحها «أبل»

المصدر: البيان

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أعلنت شركة «أبل» عن طرح تقنية جديدة اعتباراً من الخريف المقبل تمكِّن المستخدمين من دفع ثمن ما يشترونه على أربعة أقساط في ستة أسابيع دون فوائد أو رسوم.

وأوضحت الشركة أنه سيكون في وسع مستخدمي «أبل باي» المعتمدين في الولايات المتحدة استخدام هذه التقنية التي أطلقت عليها «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط».

وذكر بيان للشركة أن الخاصية الجديدة تتيح التتبع والتسديد بسهولة.

وشرح مسؤولو «أبل» وظائف عدد من الأدوات والتحسينات الجديدة على نظامها «آي أو إس 16» لتشغيل الهواتف المحمولة.

وستعتمد الخدمة على شبكة بطاقات الدفع «ماستركارد»، لكن «أبل» لم تحدد المصرف الذي سيكون مسؤولاً عن الائتمانات.

ولجأت «أبل» في السنوات الأخيرة إلى تنويع خدماتها ومصادر دخلها بشكل كبير سعياً إلى إبقاء مستخدمي أجهزتها في فلك منظومتها، سواء فيما يتعلق بخدمات الاتصال أو بالجانب الترفيهي أو بالعمل والتسوق عبر الإنترنت.

وتخوض «أبل» هذه المرة غمار مجال سبقتها إليه شركات أخرى، منها «أفيرم» شريكة «أمازون» و«سترايب»، إضافة إلى «آفتر باي» و«كلارنا» و«باي بال».

ويشدد مروجو طريقة التمويل هذه على أنها بديل أقل خطورة من بطاقات الائتمان التي تفرض فائدة غالباً ما يصعب فهمها ويمكن أن تتراكم بسرعة.

وشاع استخدام هذه الطريقة خلال الجائحة وزادت الشراكات مع التجار، وأصبح هؤلاء مستعدين لدفع نسبة مئوية من المعاملة للمشتريات التي لم يكن المستهلكون قادرين بالضرورة على دفعها دفعة واحدة.

وقدرت شركة «غراند فيو ريسيرتش» حجم سوق «اشتر الآن وادفع لاحقاً» في العالم بنحو خمسة مليارات دولار عام 2021، وتتوقع أن تصل إلى نحو 40 مليار دولار بحلول عام 2030.