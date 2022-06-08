«ذا فينتك تايمز»: الشركات الصغيرة بدبي مرنة ومتفوقة رقمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكد «ذا فينتك تايمز» أن قطاع الشركات بالغة الصغر، الصغيرة والمتوسطة في دبي متفوق فيما يتعلق بالرقمنة، كما أنه يتمتع بالمرونة، ذلك أن شركاته تستطيع التجاوب مع أي ظروف ومتغيرات.

ونشر الموقع الشبكي البريطاني المتخصص في شؤون التقنية المالية «فينتك» حول العالم تقريراً عن الشركات بالغة الصغر، الصغيرة والمتوسطة في دبي، موضحاً أن الشركات من هذه الفئة في دبي قطعت شوطاً طويلاً في الرقمنة ونشرها في تسيير أعمالها. وأضاف التقرير أن غالبية هذه الشركات استطاعت أن تتبنى الرقمنة بصورة تامة في العديد من أعمالها اليومية، ومنها على سبيل المثال قبول المدفوعات الرقمية، التوسع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تسيير الأعمال وإنجاز المهام، استخدام تطبيقات المراسلة في التواصل بين الموظفين وبعضهم البعض وبين الموظفين والإدارة، وعقد أسواق افتراضية عبر الشبكة الدولي للمعلومات.

وأوضح التقرير أن هذه الأعمال تمثل جوانب مهمة في تسيير الحياة اليومية في أي شركة عصرية، مؤكداً أن نجاح الشركات بالغة الصغر، الصغيرة والمتوسطة في دبي في رقمنة هذه الأعمال يثبت جاهزية الشركات للمستقبل وقدرتها على مواكبته، مشيراً إلى أن الشركات بالغة الصغر، الصغيرة والمتوسطة في دبي تتمتع بمرونة هائلة، وقدرة كبيرة على التأقلم مع المستجدات الجديدة، وهو ما يتبين من واقع أن غالبية هذه الشركات في دبي استطاعت تحقيق النمو في أعمالهم عام 2020، برغم كونه العام الذي شهد ذروة تفشي «كوفيد19» في العالم.

واستشهد التقرير ببيانات سابقة صادرة عن «دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي»، والتي أفادت بأن النصف الأول من العام سجّل زيادة سنوية قياسية في عدد تراخيص التجارة الإلكترونية الممنوحة في دبي، حيث بلغت 83% مقارنة مع النصف الأول من 2021 ما يعكس تقدماً واضحاً في مجال التجارة الإلكترونية، وأيضاً في قطاع الشركات بالغة الصغر، الصغيرة والمتوسطة، كون غالبية الشركات التي تنشط في التجارة الإلكترونية بدبي تنتمي إلى هذا القطاع.