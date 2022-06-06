«آبل» تكشف عن نظام iOS 16 بميزات ذكاء وتواصل جديدة

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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كشفت آبل، اليوم، عن تفاصيل نظام iOS 16 المرتقب الذي سيضم العديد من الميزات الجديدة والمتوقع إطلاقه كتحديث مجاني هذا الخريف لمستخدمي آيفون 8 وما بعده. ويمكن النظام الجديد المستخدمين من التحكم بالعديد من المهام مثل تخصيص شاشة القفل، والاحتفاظ بصور العائلة في مكتبة صور iCloud مشتركة ومنفصلة، بالإضافة إلى إمكانية تحرير أو استرداد الرسائل المرسلة، وجدولة رسائل البريد الإلكتروني، مع تحسينات ميزة النص الحي وميزة البحث العام المرئي.

وقال كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول لإدارة هندسة البرمجيات في شركة "آبل": "يعد نظام iOS 16 إصداراً كبيراً مع بتحديثاته الجديدة التي ستحدث تغييراً في تجربة المستخدمين مع هواتف آيفون" لقد أعدنا تصور الشكل الذي تبدو به شاشة القفل وعملها مع ميزات جديدة ومثيرة مما يجعلها أكثر تخصيصاً وفائدة، وقدمنا مكتبة صور iCloud المشتركة للعائلات، وتسهيل التواصل من خلال الإمكانيات الجديدة في تطبيقي الرسائل والبريد، واستفدنا من التكنولوجيا الذكية المحسّنة في تحديثات ميزة النص الحي وميزة البحث العام المرئي".

تجربة شاشة قفل مخصصة

ومع نظام iOS 16 أصبحت شاشة القفل بطابع أكثر خصوصية وجمالاً وفائدة؟ حيث يتم مع التأثير الجديد متعدد الطبقات تعيين موضوعات الصور بشكل ذكي أمام الوقت على شاشة القفل، مما يخلق إحساساً بالعمق. بإمكان المستخدمين أيضاً تغيير الشكل الذي يُعرض به التاريخ والوقت من خلال أنماط الكتابة المعبّرة واختيارات الألوان.

وتتميز شاشة القفل بأدوات مستوحاة من الإضافات في ساعة "آبل واتش"، مما يسهل الحصول على معلومات مثل أحداث التقويم القادمة، والطقس، ومستويات البطارية، والتنبيهات، والمناطق الزمنية وتقدّم حلقة النشاط والمزيد وذلك كله بلمحة واحدة فقط.

وستبقي ميزةLive Activities الجديدة المستخدمين على اطلاع دائم بالأحداث آو النشاطات في الوقت الفعلي، مثل لعبة رياضية أو تمرين أو مشاركة رحلة أو طلب توصيل طعام، مباشرة على شاشة القفل. كما تمت إعادة تصميم الإشعارات بحيث يتم عرضها في الأسفل، مما يضمن رؤية المستخدمين لشاشة القفل المخصصة بشكل واضح.

مكتبة الصور

وتوفر مكتبة صور iCloud المشتركة للعائلات طريقة جديدة لمشاركة الصور بسلاسة، فمع مكتبة iCloud المنفصلة يستطيع ما يصل إلى ستة مستخدمين التعاون والمساهمة في حفظ الصور والاستمتاع باستعراضها. يمكن للمستخدمين اختيار مشاركة الصور الموجودة من مكتباتهم الشخصية، أو مشاركتها بناءً على تاريخ البدء أو الأشخاص الموجودين في الصور. كما يستطيع المستخدم اختيار إرسال الصور إلى المكتبة المشتركة تلقائياً باستخدام تبديل جديد في تطبيق الكاميرا. إضافة إلى ذلك، سيتلقى المستخدمون اقتراحات ذكية لمشاركة صورة تتضمن مشاركين في مكتبة الصور المشتركة. يتمتع كل مستخدم في مكتبة الصور المشتركة بإمكانية الوصول لإضافة الصور أو مقاطع الفيديو المشتركة أو حذفها أو تعديلها أو تفضيلها، والتي ستظهر في "الذكريات" و"الصور المميزة" لكل مستخدم بحيث يستطيع الجميع استعادة المزيد من اللحظات التي تجمع العائلة.

تحديثات الرسائل

ويستطيع المستخدمون تحرير أو استعادة الرسائل المرسلة مؤخراً، وكذلك استرداد الرسائل المحذوفة مؤخراً، ووضع علامة على المحادثات تبيّن آنها غير مقروءة حتى يتمكنوا من العودة إليها لاحقاً.2 بالإضافة إلى ذلك، أضيفت ميزة SharePlay إلى تطبيق الرسائل، مما يوفر للمستخدم إمكانية الاستمتاع بالمحتوى المتزامن مثل الأفلام أو الأغاني وعناصر التحكم في التشغيل المشترك، كل ذلك أثناء الدردشة في تطبيق الرسائل.

أدوات جديدة لتطبيق البريد

وسيكون بوسع المستخدمون في النظام الجديد جدولة رسائل البريد الإلكتروني في وقت مبكر، حتى أن لديهم فرصة لإلغاء تسليم الرسالة قبل أن تصل إلى البريد الوارد للمستلم. يكتشف تطبيق البريد بذكاء ما إذا كان المستخدم قد نسي تضمين جزء هام من رسالته، مثل أحد المرفقات. كما يتوفر للمستخدمين خيار إعادة إظهار الرسائل بأي وقت وتاريخ عبر ميزة Remind Later، وتستخدم اقتراحات ميزة Follow Up التكنولوجيا الذكية لتذكير المستخدمين تلقائياً بمتابعة رسالة بريد إلكتروني إذا لم يتلقوا رداً لها. يشتمل تطبيق البريد أيضاً على أكبر عملية مراجعة للبحث، ويستخدم تقنيات متطورة لتقديم نتائج أكثر صلة ودقة واكتمال. يستطيع المستخدمون رؤية رسائل البريد الإلكتروني الحديثة، وجهات الاتصال، والمستندات، والروابط فور البدء بالبحث عن رسائل بريد إلكتروني.

ميزة النص الحي

وتستخدم ميزة النص الحي الذكاء الاصطناعي على الجهاز للتعرف على النص في الصور. ويتوسع الآن ليشمل الفيديوهات بحيث سيكون بإمكان المستخدمين إيقاف مقطع فيديو مؤقتاً على أي إطار والتفاعل مع النص. كما تتيح ميزة النص الحي للمستخدمين قدرة سريعة على تحويل العملات، وترجمة النصوص، وغير ذلك الكثير.

وترتقي ميزة البحث العام المرئي بالصور إلى بُعد آخر من خلال تقديم ميزة جديدة تتيح للمستخدمين النقر على الصور مع الضغط باستمرار لرفعها من الخلفية ووضعها في تطبيقات مثل تطبيق الرسائل. كما توسّعت ميزة البحث العام المرئي لتشمل التعرّف على الطيور والحشرات والتماثيل.

الجيل الجديد من CarPlay

كما أعلنت الشركة عن ميزات "كار بلاي" CarPlay الجديدة التي ستوفر محتوى جديد لشاشات متعددة داخل السيارة، مما يخلق تجربة موحدة ومتسقة. ويتيح التكامل الأكثر عمقاً مع السيارة للمستخدمين القيام بأشياء مثل التحكم في الإشعاع أو تغيير المناخ مباشرة من خلال CarPlay، وباستخدام بيانات السيارة، وسيعرض CarPlay السرعة ومستوى الوقود ودرجة الحرارة وغير ذلك على لوحة العدادات بكل سلاسة. بإمكان المستخدمين تخصيص تجربة القيادة عن طريق اختيار تصميمات مختلفة لأجهزة القياس، ومع الدعم الإضافي للأدوات، يستطيع المستخدمون الحصول على معلومات سريعة من تطبيقي الطقس والموسيقى مباشرة على لوحة القيادة في سيارتهم. سيتم مشاركة المزيد من المعلومات حول الجيل الجديد من CarPlay في المستقبل، وسيبدأ الإعلان عن المركبات في أواخر العام المقبل.

الخرائط

ويدعم تطبيق الخرائط في iOS 16 ‏ التخطيط مسبقاً لما يصل إلى 15 محطة توقف، ومزامنة المسارات تلقائياً من Mac إلى آيفون عندما يصبحون جاهزين للانطلاق. كما يوفر تطبيق الخرائط تحديثات وسائل النقل للمستخدمين، مما يسهل على الركاب معرفة تكلفة رحلتهم، وإضافة بطاقات المواصلات إلى تطبيق Wallet، ومعرفة انخفاض الأرصدة في البطاقات، وتجديد بطاقات المواصلات، كل ذلك من دون مغادرة تطبيق الخرائط.

مزايا إضافية

تقدم ميزة المشاركة العائلية طريقة أسهل لإعداد حساب طفل باستخدام أدوات الإشراف العائلي المناسبة منذ البداية. فهي تتضمن اقتراحات لقيود وفقاً لعمر الطفل للتحكم بالتطبيقات والأفلام والكتب والموسيقى وغر ذلك الكثير، وتعمل على تسهيل إعداد جهاز جديد يطبّق إشراف عائلي معدّ مسبقاً بشكل تلقائي. عندما يطلب الطفل تمديد وقت الشاشة، يستطيع أولياء الآمر الموافقة أو الرفض بشكل مباشر عبر تطبيق الرسائل.

وتوفر ميزة الإملاء تجربة جديدة على الجهاز تتيح للمستخدمين التنقل بسلاسة بين الصوت واللمس. يستطيع المستخدمون الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح والنقر في حقل النص وتحريك المؤشر وإدراج اقتراحات QuickType، كل ذلك دون الحاجة إلى إيقاف ميزة الإملاء. بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة الإملاء الاستخدام التلقائي لعلامات الترقيم وإملاء رموز إيموجي.

يسهّل تطبيق المنزل على المستخدمين التنقل بين إكسسوارات المنزل وتنظيمها وعرضها، كما أن التحسينات التي أجريت على البنية الأساسية توفر للمستخدمين تحكماً أكثر كفاءة وموثوقية في منازلهم الذكية. سيوفر تحديث البرنامج في نظام iOS 16 دعماً لمعيار الاتصال بالمنزل الذكي Matter بمجرد توفره لاحقاً هذا الخريف، مما يتيح لمجموعة متنوعة من الإكسسوارات العمل معاً بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية، لتحقيق الرؤية الحقيقية للمنزل ذكي.

ويعمل تطبيق "صحتي" على إضافة الأدوية، مما يتيح للمستخدمين إنشاء قائمة بالأدوية وإدارتها بسهولة، وإنشاء جداول زمنية وتذكيرات، ويستطيع تتبع الأدوية أو الفيتامينات أو المكملات الغذائية الخاصة بالمستخدمين. في الولايات المتحدة، يستطيع المستخدمون ببساطة توجيه كاميرا جهازهم iPhone إلى ملصق الدواء لإضافته، والقراءة عن الأدوية التي يتناولونها، وتلقّي تنبيه إذا وُجدت أي تفاعلات محتملة مع أدويتهم.5 إضافة إلى ذلك، بإمكان المستخدمين مشاركة بياناتهم الصحية مع أحبائهم، قد يفرض البنك الذي أصدر بطاقة المستخدم رسوماً إن لم يكن في حساب بطاقة سحب المستخدم مبالغ كافية.