تنمية المهارات عـنصر مؤثر لمبادرات «ويب 3.0» من أجل تحفيز مشاركة المرأة

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أفادت أكاديمية PwC بأن الشراكة التي تم الإعلان عنها مؤخراً بين «أكسس أبوظبي» (Access Abu Dhabi)، ومكتب أبوظبي للاستثمار، و«أنستوبابل دومينز» (Unstoppable Domains)، تشكّل خطوة مهمة في إرساء الأسس وإتاحة المجال لمشاركة المرأة على نطاق واسع في الموجة المستقبلية المتطورة من إبداعات الإنترنت Web 3.0.

وأكّدت أن هناك ضرورة مُلحـة لتنمية الجوانب المعرفية والمهارات اللازمة تماشياً مع هذه المبادرات النوعية، وذلك في سبيل إحداث تأثير فعلي على المدى الطويل.

منظومة التطور

وقالت أماندا لاين، شريك في PwC ومسؤولة أكاديمية PwC: «إن أساليب العمل الجديدة تجلب معها في حقيقة الأمر حاجتنا للتكيف بسرعة مع المتغيرات المستمرة والطارئة، أو المخاطرة بأن نصبح بعيدين كل البعد عن منظومة التطور والنمو. وقد أظهرت الأبحاث التي ناقشها مؤتمر «أكسس أبوظبي» أنه في سياق ويب 3.0، لم تحصل المرأة على فرصة كافية لكي تلحق بالركب.

وتتيح المبادرة للمرأة أن تشارك بقوة في عالم ويب 3.0 المتطور والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وهي تقنيات من شأنها أن تغــيّر من ملامح مستقبلنا. وأنا من أشد المؤيدين لمثل هذه المبادرات لأنها توفر أسساً راسخة للتحوّل والنمو. ولكن، لكي يكون هذا التغيير مستداماً، نحتاج إلى وضع استراتيجية واضحة وخطة عمل لتحقيق الأهداف المرجوة. وتحتاج النساء اللاتي يتطلعن للاستفادة من هذه المبادرات إلى تنمية مهاراتهن وصقلها بهدف الحصول على الأدوات العملية والمناسبة للنجاح. ولا شك في أن نظرية التعلّم مدى الحياة تعتبر أمراً بالغ الأهمية لضمان البقاء على اطلاع دائم بالمستجدات».

الثقة والتمكين

«أظهرت الأبحاث التي أجرتها PwC أن تنمية المهارات يعزز من التمكين والثقة. وغالباً ما يكون امتلاك المهارات اللازمة للنجاح بمثابة ركيزة قوية تغرس روح الثقة، وفي الواقع نجد أن الافتقار للثقة هو الذي يشكّل عائقاً أمام العديد من النساء اللاتي يرغبن في الدخول إلى عالم ويب 3.0 المجهول نسبياً.

«أدير شركة تعمل بنشاط على تعزيز مستقبل القوى العاملة في الشرق الأوسط، وتأهيل المرأة على وجه الخصوص لتتولى مهام ومناصب تعتمد على التكنولوجيا، من أجل مساعدتهن على أن يصبحن رائدات في ميدان التكنولوجيا في المستقبل. وأنا متفائلة للغاية بأن هذه المبادرة الأخيرة ستعمل فعلياً على تحفيز مشاركة المرأة بصورة أكبر في عالم ويب 3.0، كما أنني على ثقة بأن تطوير المهارات المناسبة سيعزز من استمرار النجاح في هذا المجال».