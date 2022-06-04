ساعة برازيلية ذكية بنظام GPS وشاشة TFT LCD

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت سوق البرازيل، انطلاق ساعة ذكية تتميز بشاشة LCD، ونظام GPS، مع مستشعر SpO2، ومن المتوقع أن تنطلق الساعة الجديدة إلى أسواق خارجية أخرى لاحقاً.

وتتميز ساعة Amazfit Bip 3 الذكية بشاشة TFT LCD بحجم 1.69 إنش، وتأتي بالمهام الرئيسية للساعات الذكية من رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، كما تأتي بنظام GPS.،

وتدعم الساعة الذكية تتبع نشاط المستخدم في أكثر من 60 نمط رياضي، وتأتي أيضاً بميزة قياس نسبة الإجهاد للمستخدم.

وتتضمن الساعة الذكية، بطارية بقدرة 280 mAh والتي تقدم للمستخدم عمر شحن يستمر حتى أسبوعين، وفق موقع «نبض» نقلاً عن Amazfit Bip 3.

وتتميز الساعة الذكية الجديدة بمقاومتها للماء عند 5ATM، كما تتوفر بثلاثة اختيارات في الألوان هما الأسود، والوردي وأيضاً اللون الأزرق، وتتوفر في سوق البرازيل بسعر 58 دولار، ومن المتوقع أن تنطلق لأسواق أخرى لاحقاً.