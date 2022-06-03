«& e المؤسسات» و«داتاروبوت» تطلقان خدمة الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - وام

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دخلت «&e المؤسسات»، وهي جزء من مجموعة &e، في تحالف استراتيجي لمدة ثلاث سنوات مع «داتاروبوت» لإطلاق خدمات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات (AlaaS) لدعم التحول الرقمي في الجهات الحكومية والشركات الخاصة. ولتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي، ستعمل «& e المؤسسات» و«داتاروبوت» على إنشاء أول مركز من نوعه للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي (AI CoE) يضم طاقماً من الخبراء المتخصصين الذين سيعملون على بناء القدرات بشكل مستمر، وتقديم أفضل ممارسات «الذكاء الاصطناعي كخدمة للمؤسسات»، وضمان خلق القيمة من خلال الإشراف على تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات.

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لـ«& e المؤسسات»: نبحث دائماً عن شراكات جديدة من شأنها أن تضيف قيمة حقيقية إلى الجهات الحكومية والمؤسسات لتصبح أكثر اعتماداً على البيانات والتكنولوجيا، وأكثر كفاءة من حيث التكلفة في المجال الرقمي. ويسهم نموذج «الذكاء الاصطناعي كخدمة» في تمكين هذه الشركات من تنفيذ وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة بجزء بسيط من التكلفة اللازمة لبناء وصيانة أنظمتها الخاصة، فيما تسهم شراكتنا الاستراتيجية مع (داتاروبوت) في تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي عبر الأسواق الإقليمية، كما تحقق خدماتنا المدارة قيمة كبيرة لجميع قطاعات الأعمال.

وقال دان رايت، الرئيس التنفيذي لشركة «داتاروبوت»: «متحمسون لشراكتنا مع«& e المؤسسات» لاستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم تحول المزيد من المؤسسات. ويتمثل هدفنا المشترك في توظيف نموذج الذكاء الاصطناعي كخدمة للمؤسسات ومركز التميز للذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق انتشار حلول الذكاء الاصطناعي، وتسريع وتيرة تبنيها وتزويد الشركات في الأسواق الإقليمية الرئيسية بالأدوات التي تحتاجها ».

دعم من منصة محلية

يتيح هذا التعاون لعملاء «& e المؤسسات» استخدام نموذج «الذكاء الاصطناعي كخدمة» بدعم من منصة محلية لـ«داتاروبوت»، ويمكن تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات وفقاً لحالات الاستخدام وبشكل قابل للتطوير. وسيستفيد العملاء كذلك من الحضور الرقمي لـ«& e المؤسسات» وخبراتها الواسعة في مجال الخدمات المدارة، بالإضافة إلى إمكانات منصة «داتاروبوت» للذكاء الاصطناعي.