«فيفو» تطلق خدمة الطلب المسبق لهاتف «إكس 80 برو» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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قالت شركة «فيفو» إنها ستقوم بإطلاق هاتفها الذكي الرائد «فيفو إكس 80 برو» X80 Pro، رسمياً في الإمارات يوم 9 يونيو المقبل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتقديم هواتف ذكية مبتكرة ومتطورة وتقدم مفهوماً جديداً للتصوير السينمائي بالهواتف الذكية، فيما قالت الشركة إنها أطلقت خدمة الطلب المسبق على الهاتف الجديد عبر موقع التجارة الإلكترونية «نون».

وتم إنتاج «إكس 80 برو» بالشراكة مع شركة «زايس» الألمانية للبصريات والإلكترونيات الضوئية، ليقدم الهاتف الجديد إمكانات تصوير رقمية بقدرات سينمائية استثنائية بفضل مجموعة الابتكارات التكنولوجية المتقدمة التي تم ابتكارها خصيصاً لهذا الإصدار.

وباستخدام أحدث إصدار من تقنية الفيديو بوكيه التي توفر تأثير عدسة سينمائية، أو اختيار بوكيه العدسة العادية الذي ينشئ مقاطع فيديو بورتريه بنقرة واحدة، يمكن لـ «إكس 80 برو» الجديد من فيفو التقاط التفاصيل الدقيقة كلها في صورة واحدة.

وتم تصميم «إكس 80 برو» بما يلبي احتياجات المستخدم المتطورة، وهو آخر إصدار محدث من سلسلة X من فيفو، مع شحن أسرع للبطارية، وألعاب غامرة، وشاشة مبهرة ومبهجة وتصميم مقاوم للماء، كما ستكشف الشركة عن باقي المواصفات المميزة لهذا الهاتف الذكي خلال الإطلاق الرسمي للهاتف.