خرائط «غوغل» تطلق ميزة «الرؤية الغامرة»

المصدر: البيان

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أطلقت خرائط غوغل خاصية جديدة تم تصميمها لمنح المستخدمين نظرة أكثر واقعية على الأماكن من خلال خاصية «الرؤية الغامرة».

وتُعَدُّ «الرؤية الغامرة» نوعاً من التجوّل الافتراضي من خلاله يمكن إلقاء نظرة على المواقع من الأعلى، ثم الرجوع إلى مستوى الشارع لرؤية الأماكن المحددة التي قد يرغب المستخدم في استكشافها، وذلك حسبما أفاد موقع «اليوم السابع» الإخباري.

وتواكب الخرائط أيضاً معلومات الاتصال المباشر وحركة المرور، مما يسمح بالحصول على نظرة واقعية شبه معززة على أي حديقة أو زاوية شارع أو شاطئ يطل عليها.

ويتم إنشاء جميع الصور الموجودة خلف العرض الشامل بواسطة الكمبيوتر، وهي مزيج من صور القمر الصناعي من غوغل ولقطات التجوّل الافتراضي.

وقالت ليز ريد، نائبة رئيس قسم الهندسة في «غوغل»: «نحن قادرون على دمج التجوّل الافتراضي مع المنظر الجوي لخلق تجربة أكثر واقعية».

ووصفت ريد الميزة بأنها تقدم سحر التكبير الهائل لبرنامج «غوغل إيرث» ولكن على مستوى الحي.

يُذكر أنه من المقرر إطلاق الخدمة حالياً لتظهر شوارع لوس أنجلوس ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو وطوكيو، وستضاف مدن عالمية أخرى تباعاً في وقت لاحق.