تطبيق معايير المحتوى الإعلامي الإيجابي على تيك توك في الإمارات

المصدر: البيان

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عقد الدكتور راشد النعيمي، المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام، اجتماعاً مع جولي دي بيليينكورت، رئيس الفريق الدولي لسياسة المنتجات في شركة تيك توك، لمناقشة تشجيع نشر المحتوى الإيجابي على المنصة، وتعزيز آليات تطبيق معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة، على جميع ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد الجانبان على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أصحاب المحتوى الذي يتم الإبلاغ عنه، والتي تصل إلى إغلاق الحساب نهائياً، وهو الأمر الذي سيساهم في الحد من التجاوزات، والوصول إلى المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة بالدولة.