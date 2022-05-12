على غرار تويتر وفيسبوك .. 3 حالات تدفع واتسآب لحظر حسابك نهائياً

المصدر: وكالات

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إذا كنت تعتقد أن سياسة الحظر موجودة فقط لدى فيسبوك وتويتر، وأن حسابك على واتساب لا يمكن حظره، فأنت على خطأ.

وفقا لسياسة الاستخدام، يمكن لشركة واتساب أن تحظر حسابك نهائيا، إذا تورطت في انتهاك بعض المعايير، مثل تعمد إرسال فيروس أو محاولة الاحتيال على أحد المستخدمين. وفي هذه الحال ستظهر لك رسالة تقول: "رقم هاتفك محظور من استخدام واتساب. اتصل بالدعم للحصول على المساعدة".

وهناك 3 أخطاء يجب عليك الابتعاد عنها، وإلا تم حظرك إلى الأبد:

1- يجب الابتعاد عن كل ما يتسبب في شعور الناس بالضيق أو الغضب أو الأذى، ما يجعل العديد من المستخدمين يلجأون إلى إبلاغ إدارة التطبيق عنك. وقد ينتهي الأمر إلى حظر حسابك على تطبيق واتساب.

2- لا تتورط في استخدام إصدارات غير رسمية من واتساب، مثل GBWhatsApp و WhatsApp Plus. فإذا اكتشف إدارة التطبيق ذلك، سيتم حظرك.

3- لا ترسل نصوصا خادعة ولا تتورط في نشر الأخبار الكاذبة والأخبار المغلوطة. وإذا تم الإبلاغ عن ذلك فأنت تخاطر بالتعرض للحظر.